Дела идут в наклад: треть компаний в России стали убыточными

Почти треть российских компаний оказались убыточными в первой половине 2025 года — это максимум с пандемии, подсчитали «Известия» по данным Росстата. Если в последние годы доля предприятий в минусе снижалась, то сейчас тренд развернулся: потери зафиксировали 19 тыс. организаций. Основные причины — дорогие кредиты, слабый спрос, рост налогов, санкции и увеличение издержек, в том числе на фоне повышения зарплат. Сильнее всего пострадали угледобывающие компании, а также бизнес в сфере ЖКХ, перевозок и научных исследований. Какие отрасли сохраняют устойчивость и что может изменить ситуацию — в материале «Известий».