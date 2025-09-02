Дела идут в наклад: треть компаний в России стали убыточными

Почти треть российских компаний оказались убыточными в первой половине 2025 года — это максимум с пандемии, подсчитали «Известия» по данным Росстата. Если в последние годы доля предприятий в минусе снижалась, то сейчас тренд развернулся: потери зафиксировали 19 тыс. организаций. Основные причины — дорогие кредиты, слабый спрос, рост налогов, санкции и увеличение издержек, в том числе на фоне повышения зарплат. Сильнее всего пострадали угледобывающие компании, а также бизнес в сфере ЖКХ, перевозок и научных исследований. Какие отрасли сохраняют устойчивость и что может изменить ситуацию — в материале «Известий».
Почему растет доля убыточных компаний в России
В первой половине 2025 года доля убыточных организаций в РФ (без учета малого и среднего бизнеса, финансовых и государственных структур) выросла на 2,3 п.п. и достигла 30,4%. Это максимум с 2020-го, когда из-за пандемии и массового перехода в онлайн в минус ушло 35% компаний. При этом в последние годы доля предприятий с отрицательным результатом сокращалась, подсчитали «Известия» по данным Росстата.
По статистике, за шесть месяцев прибыль получили 43 тыс. организаций на сумму 18,4 трлн рублей, тогда как почти 19 тыс. компаний получили убытки свыше 5 трлн.
— В большинстве развитых стран доля убыточных компаний колеблется в диапазоне 10−20%. Показатель в 30% — это высокий уровень, хотя не уникальный для развивающихся рынков в условиях кризисов. Оптимальной нормой считается значение не выше 15−20%. Таким образом, нынешняя треть сигнализирует о системных проблемах с доходностью целого ряда отраслей, — оценил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
За последние 30 лет мировая экономика заметно изменилась: сегодня более 40% быстрорастущих компаний остаются убыточными, поскольку их развитие обеспечивается в первую очередь за счет акционерного капитала, добавил руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.
Основная причина роста числа убыточных компаний — высокая ключевая ставка, которая увеличила расходы на обслуживание долга (первое полугодие она держалась на уровне 20−21%, в августе ее опустили до 18%), объяснил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Дополнительно на бизнес давят рост издержек и удорожание логистики, а также изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу в начале 2025 года — в частности, сбор с прибыли подняли с 20 до 25%. В результате во многих отраслях заметно снизилась рентабельность, добавил эксперт.
Кроме того, такая тенденция во многом связана с увеличением номинальных зарплат: за год они выросли на 15%, напомнила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Показатель обладает стандартной выраженной сезонностью, уточнили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Для первой половины года характерны повышенные значения, а к концу года фиксируется снижение, в том числе из-за графиков выплат по контрактам.
Помимо этого, динамика в различных отраслях зависит от большого количества факторов, в том числе от спроса на продукцию и темпов переориентации на новые рынки, соотношения между тарифами ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ и стоимостью энергоносителей, добавили в ведомстве. А также — от эффективности реализации инвестиционных программ по обновлению оборудования.
У каких компаний наибольшие убытки в 2025 году
По данным Росстата, наибольшие убытки фиксируются в добыче угля, производстве и распределении пара и горячей воды, водоснабжении и водоотведении, а также в сфере утилизации отходов. В числе убыточных — сухопутный пассажирский транспорт и научные исследования. В этих отраслях в минусе находится до половины компаний и более.
В угольной отрасли ключевым фактором падения доходов стали глобальные проблемы спроса и введение Китаем пошлин, объяснил Алексей Курасов из «Финама». Давление усилили также рост тарифов РЖД, ограниченная пропускная способность Транссиба и высокая закредитованность компаний на фоне увеличения ключевой ставки.
— Внешнее давление на металлургию в России снижает спрос на коксующийся уголь. Дополнительным фактором стало увеличение поставок природного газа в Китай, что частично вытесняет угольные компании с этого рынка, — добавила Анастасия Прикладова из РЭУ.
Роль также сыграло падение цен на мировом рынке из-за перехода на зеленую энергетику, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В сфере ЖКХ ситуация осложнилась тем, что тарифы индексировались значительно медленнее, чем фактические расходы, особенно на оплату труда, продолжил Алексей Курасов. Дополнительное давление создает мораторий на взыскание задолженностей, накопленных до октября 2022-го, — он действует до января 2026 года.
Что касается перевозок, то проблемы затронули всю логистику, добавил эксперт. Контракты заключены на долгий срок, тогда как расходы растут: увеличиваются зарплаты, дорожает обслуживание иностранной техники и оборудования, повышается стоимость кредитов. При этом значительная часть транспорта была приобретена именно в лизинг, что усиливает финансовую нагрузку.
В то же время сектор научных разработок страдает от сокращения грантов и инвестиций, подчеркнул Владимир Чернов.
При этом к наименее убыточным отраслям, по данным Росстата, относятся производство бумаги, резиновых и пластмассовых изделий, текстиля, лекарств, а также оптовая торговля. В этих сегментах доля компаний, которые выходят в минус, не превышает четверти. Указанные сферы поддержаны спросом и относительно низкой капиталоемкостью, объяснил Владимир Чернов.
Позитивные результаты показывает IT-отрасль, ежегодно получающая свыше 1 трлн налоговых льгот, добавил Алексей Курасов. Промышленное производство и машиностроение, особенно в сегменте ВПК, также чувствуют себя хорошо — доходы компаний увеличились в два-три раза.
— Под давлением остаются строительство и производство товаров длительного пользования — автомобилей, бытовой техники, промышленного оборудования. Здесь слишком высока конкуренция с Китаем, склады дистрибуторов которого уже переполнены, — отметил эксперт.
К чему ведет рост убытков бизнеса
Рост убыточности ведет к снижению налоговых поступлений, падению инвестиционной активности и повышению долговой нагрузки, оценил Владимир Чернов. Это усиливает давление на банки, вынужденные чаще реструктурировать кредиты, и на государство, которое поддерживает убыточные отрасли через субсидии. В долгосрочной перспективе такие тенденции способны замедлить экономический рост и усилить структурные дисбалансы.
— Без стимулирования инвестиций в модернизацию это также грозит ростом банкротств и разгоном инфляции, ведь «выжившие» компании будут поднимать цены, — предупредил Алексей Курасов из «Финама».
Если текущие макроэкономические условия сохранятся, доля убыточных предприятий будет расти, считает Сергей Катырин из ТПП. По его словам, смягчить ситуацию можно за счет снижения кредитной нагрузки, фискальных послаблений для отдельных отраслей и расширения мер господдержки там, где это необходимо.
Во втором полугодии ситуация может стабилизироваться, прогнозирует доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко. Этому должно помочь снижение ключевой ставки, ускорение расчетов в госсекторе, расширение факторинга (продажи долгов банкам) и гарантий. Для коммунальной инфраструктуры дополнительным драйвером станет запуск долгосрочных программ модернизации.
— Главный риск роста убыточности в том, что компании начнут откладывать инвестиционные проекты, обновление оборудования и внедрение технологий. Это ударит по подрядчикам из малого и среднего бизнеса и приведет к рискам для занятости и производительности на местах, — предупредил эксперт.
Чтобы переломить тенденцию, необходимо ускорить институциональные изменения: связать финансирование с контрактами и технологиями, дать среднему бизнесу доступ к оборотным ресурсам и долгосрочному спросу, уверен Даниил Гоненко. Тогда рост убыточности удастся остановить, а нынешний всплеск окажется временным.