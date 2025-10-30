Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Decrypt узнал, настало ли время биткоина блистать на фоне удешевления золота

По мере «охлаждения» золота эксперты видят потенциальную возможность для «догоняющей» торговли в биткоине, но предупреждают, что крупного перетока капитала ожидать не стоит — у активов разные типы инвесторов.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как пишет Decrypt со ссылкой на данные CoinGecko, за последние шесть дней золото подешевело примерно на 10% от недавнего пика — резкий разворот после продолжительного роста. Биткоин, напротив, демонстрирует относительную устойчивость: за неделю он прибавил около 2%.

«Последняя коррекция золота отражает частичное ослабление геополитической напряженности, торговых конфликтов и фиксацию прибыли», — пояснил Decrypt Тим Сан, старший аналитик HashKey Group.

Как отмечается в статье, такое расхождение в динамике напоминает классический паттерн: когда золото притормаживает, биткоин часто показывает рост — и наоборот.

«Пауза в росте золота может дать биткоину пространство для “догоняющего” ралли», — отметил Райан МакМиллин, директор по инвестициям в криптофонде Merkle Tree Capital. Однако, добавил он, учитывая недавний рост золота, «быстрого отскока ожидать не стоит».

Сан согласился с этой оценкой, отметив, что консолидация золота после такого падения может затянуться дольше обычного — в частности, на фоне сильных результатов американского фондового рынка, подпитываемого ИИ-бумом.

Согласно Decrypt, за последние 45 лет золото лишь 10 раз теряло около 10% за шесть дней. Во всех этих случаях ему требовалось примерно два месяца, чтобы восстановиться, показывая среднюю прибыль около 8,4%.

Поскольку спрос на золото и биткоин формируется совершенно разными участниками рынка, Сан из HashKey не ожидает прямого перетока капитала между ними.

«Спрос на золото в основном обеспечивают суверенные фонды, центральные банки и консервативные управляющие активами. Потоки в биткоин, напротив, в значительной степени зависят от ETF и инвесторов с более высоким аппетитом к риску», — пояснил он.

После впечатляющего роста золота оба эксперта сохраняют умеренно оптимистичный взгляд на биткоин в краткосрочной перспективе, пишет Decrypt.

Узнать больше по теме
Капитал: основа успешного бизнеса
Каждый, кто хочет открыть свое дело или вывести существующий бизнес на новый уровень, сталкивается с необходимостью управления капиталом. Это слово часто упоминается в бизнес-среде, однако из контекста не всегда понятно, что оно на самом деле означает. В статье мы рассмотрим, что скрывается за этим понятием, какие виды капитала существуют и как им грамотно управлять.
Читать дальше