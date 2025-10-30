Decrypt узнал, настало ли время биткоина блистать на фоне удешевления золота

Как пишет Decrypt со ссылкой на данные CoinGecko, за последние шесть дней золото подешевело примерно на 10% от недавнего пика — резкий разворот после продолжительного роста. Биткоин, напротив, демонстрирует относительную устойчивость: за неделю он прибавил около 2%.
«Последняя коррекция золота отражает частичное ослабление геополитической напряженности, торговых конфликтов и фиксацию прибыли», — пояснил Decrypt Тим Сан, старший аналитик HashKey Group.
Как отмечается в статье, такое расхождение в динамике напоминает классический паттерн: когда золото притормаживает, биткоин часто показывает рост — и наоборот.
«Пауза в росте золота может дать биткоину пространство для “догоняющего” ралли», — отметил Райан МакМиллин, директор по инвестициям в криптофонде Merkle Tree Capital. Однако, добавил он, учитывая недавний рост золота, «быстрого отскока ожидать не стоит».
Сан согласился с этой оценкой, отметив, что консолидация золота после такого падения может затянуться дольше обычного — в частности, на фоне сильных результатов американского фондового рынка, подпитываемого ИИ-бумом.
Согласно Decrypt, за последние 45 лет золото лишь 10 раз теряло около 10% за шесть дней. Во всех этих случаях ему требовалось примерно два месяца, чтобы восстановиться, показывая среднюю прибыль около 8,4%.
«Спрос на золото в основном обеспечивают суверенные фонды, центральные банки и консервативные управляющие активами. Потоки в биткоин, напротив, в значительной степени зависят от ETF и инвесторов с более высоким аппетитом к риску», — пояснил он.
После впечатляющего роста золота оба эксперта сохраняют умеренно оптимистичный взгляд на биткоин в краткосрочной перспективе, пишет Decrypt.