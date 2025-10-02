Давние счета: 706 тыс. россиян смогут разом забрать пенсионные накопления в 2026-м

В следующем году свыше 700 тыс. россиян смогут единоразово получить пенсионные накопления, следует из проекта бюджета Соцфонда («Известия» его изучили). Речь идет о взносах, замороженных с 2014-го. Право на выплаты получат женщины 55 лет и мужчины 60 лет. Забрать средства можно, если их сумма не превышает установленный порог — в 2026-м он вырастет до 440 тыс. рублей, подсчитали эксперты. Однако средний размер таких выплат заметно ниже из-за разницы в зарплатах и отчислениях — около 68 тыс. рублей. Как будут меняться выплаты и какое влияние это окажет на бюджет Соцфонда — в материале «Известий».