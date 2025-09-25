Дать дохода: повышение МРОТ приведет к росту зарплат почти 5 млн россиян

При этом отмена льготы по страховым взносам для МСП — не столько новое повышение, сколько возврат к доковидной норме, добавила она. Это послабление было введено во время пандемии как стимул для легализации зарплат. Сейчас, когда ее задача в основном выполнена, решили вернуться к стандартным 30%, которые действовали долгие годы, напомнила эксперт. По ее словам, важно, что сохраняется регрессивная шкала — при превышении лимита ставка снижается до 15%. Кроме того, для ИП и компаний на УСН «Доходы» сохраняется возможность уменьшать налог на сумму взносов в Соцфонд.