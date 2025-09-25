Дать дохода: повышение МРОТ приведет к росту зарплат почти 5 млн россиян

В 2026 году МРОТ вырастет на 20% и составит 27 тыс. рублей — это повысит зарплаты 4,5 млн россиян, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. На совещании министры обсудили проект нового бюджета, главным приоритетом которого стала социальная политика: только на поддержку семей с детьми за три года заложили более 10 трлн. Еще одна ключевая задача — обеспечение обороны.
Для финансирования этих целей власти решили изменить налоговую систему. Такая мера позволит создать условия для снижения ключевой и ускорения экономики, полагают эксперты. Альтернативой могло бы стать покрытие недостачи за счет наращивания госдолга, однако такие действия при высоких ставках означали бы повышение расходов на его обслуживание и вытеснение частных инвестиций и, как следствие, ослабление ВВП. На какие еще цели направят бюджетные средства и стоит ли опасаться его дефицита — в материале «Известий».
Как вырастут зарплаты россиян
Правительство одобрило проект федерального бюджета на ближайшие три года, сообщила пресс-служба кабмина. В документе предусмотрены доходы в размере 40,3 трлн рублей в 2026 году, 42,9 трлн — в 2027-м и 45 трлн — в 2028-м. Расходы заложены на уровне 44,1 трлн, 46 трлн и 49,4 трлн рублей соответственно, отметил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства 24 сентября. Таким образом, дефицит составит 1,6% ВВП (3,8 трлн), 1,2% (3,1 трлн) и 1,3% (4,4 трлн).
Ключевыми приоритетами станут исполнение социальных обязательств перед гражданами, финансирование обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО, а также достижение национальных целей развития, обозначенных президентом РФ до 2030 года, подчеркнул министр.
— Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период являются сбалансированными и устойчивыми. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности, роста реальных зарплат и доходов населения, — отметил глава ведомства.
Вопросы роста доходов граждан постоянно находятся в центре внимания правительства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в 2026 году минимальный размер оплаты труда вырастет на 20% и превысит 27 тыс. рублей. Эта мера позволит увеличить зарплаты 4,5 млн человек, добавил он. Кроме того, МРОТ используется при расчете отпускных, больничных и других социальных выплат.
Бюджет сформирован на основе социально-экономического прогноза Минэка. Глава ведомства Максим Решетников на заседании кабмина отметил, что в ближайшие три года реальные зарплаты граждан увеличатся примерно на 10%, а реальные доходы — более чем на 9%.
На что пойдут расходы бюджета
Социальная политика — первый приоритет бюджета, добавил Антон Силуанов. По его словам, особое внимание уделено мерам по поддержке демографии. В частности, «детский бюджет» на три года превысит 10 трлн. В его рамках предусмотрены выплаты единого пособия родителям, продление программы маткапитала с ежегодной индексацией на уровень инфляции, а также возможность использовать остатки средств без уточнения целей. Также более 2 трлн направят на улучшение жилищных условий семей с детьми: это субсидирование процентных ставок по семейной ипотеке и единовременные выплаты в 450 тыс. многодетным для погашения долга.
Соцподдержка граждан также заложена в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования. Основные его задачи связаны с поддержкой пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов и семей с детьми, отметил Михаил Мишустин. По его словам, в 2026—2028 годах на обязательства перед гражданами из фонда направят около 60 трлн, более половины из которых пойдет на пенсии.
Значительные ресурсы заложены и на здравоохранение — в частности, свыше 1 трлн за три года. Существенная часть средств пойдет на лекарственное обеспечение, помощь детям с редкими тяжелыми заболеваниями и программы по борьбе с сердечно-сосудистыми патологиями, отметил Антон Силуанов.
Вместе с проектом бюджета подготовлен и финансовый план Фонда обязательного медицинского страхования, поделился Михаил Мишустин. Он гарантирует получение бесплатной помощи в системе здравоохранения, включая первичный прием, профилактику, диспансеризацию, вызов «скорой» и др. Всего в 2026—2028 годах на эти цели предусмотрено более 14,5 трлн.
Кроме того, предусмотренные в федбюджете средства позволят обеспечить армию необходимым вооружением и техникой, выплаты военнослужащим, поддержку их семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, рассказал Антон Силуанов.
— Средства будут направлены на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры в приграничных и новых регионах, — подчеркнул глава Минфина.
Еще одним ключевым приоритетом станет обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. На реализацию соответствующих национальных проектов в ближайшие три года предусмотрено около 1,9 трлн. Регионы получат бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры. Всего с 2025 по 2030 год на эти цели планируется направить 1 трлн.
Пересмотр налоговой политики
Финансирование обороны и безопасности — стратегический приоритет, подчеркнул министр финансов. Для этих целей предлагается увеличить базовую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. При этом льгота в 10% сохранится для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и детских вещей.
Также планируется в шесть раз снизить порог доходов для компаний на упрощенной системе налогообложения, после превышения которого возникает обязанность уплачивать НДС: с 60 млн до 10 млн рублей. По словам Антона Силуанова, мера направлена против схем дробления бизнеса для минимизации налогов.
Изменения коснутся и букмекерского бизнеса. Для контор вводится налог на игорный бизнес в размере 5% от суммы принятых ставок, а также сбор с прибыли в 25%.
Кроме того, власти планируют отменить льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. Для ряда сфер, включая торговлю, строительство и добычу полезных ископаемых, будут установлены единые тарифы: 30% до предельной базы и 15% сверх нее. При этом для приоритетных отраслей МСП — обрабатывающей промышленности, производства, транспорта и электроники — сохранится льготный тариф в 15%.
Как нововведения отразятся на экономике
Налоговые меры, направленные на балансировку бюджета, обеспечат соблюдение бюджетного правила, что создаст условия для замедления инфляции, сохранения макроэкономической стабильности и постепенного смягчения денежно-кредитной политики, отметил Максим Решетников.
По его словам, в конечном счете это станет поддержкой экономического роста. Альтернативой налоговым мерам было бы увеличение дефицита бюджета, что потребовало бы более долгого сохранения жестких монетарных условий и привело бы к замедлению ВВП, добавил министр.— Повышение налоговой нагрузки следует рассматривать как меру, направленную на корректировку бюджетной политики в новых экономических реалиях. Рост расходов на оборону, социальные обязательства и инфраструктурные проекты требует увеличения доходов бюджета, — оценила глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.
При этом отмена льготы по страховым взносам для МСП — не столько новое повышение, сколько возврат к доковидной норме, добавила она. Это послабление было введено во время пандемии как стимул для легализации зарплат. Сейчас, когда ее задача в основном выполнена, решили вернуться к стандартным 30%, которые действовали долгие годы, напомнила эксперт. По ее словам, важно, что сохраняется регрессивная шкала — при превышении лимита ставка снижается до 15%. Кроме того, для ИП и компаний на УСН «Доходы» сохраняется возможность уменьшать налог на сумму взносов в Соцфонд.
— Налоговые поправки направлены на балансировку бюджета. Дополнительные поступления снижают зависимость от заимствований и помогают держать инфляцию под контролем. Повышение НДС может дать кратковременный ценовой импульс, однако в целом консолидация бюджета снижает проинфляционные риски и создает условия для смягчения денежно-кредитной политики в будущем, — полагает председатель правления АО «Национальный банк сбережений» Алексей Кузьмин.
По словам эксперта, без новых источников доходов дефицит пришлось бы покрывать за счет роста госдолга. Несмотря на то что его уровень в России остается относительно низким — около 16−20% ВВП, ускоренное заимствование при высоких ставках означало бы рост расходов на обслуживание и вытеснение частных инвестиций. В долгосрочной перспективе это ослабило бы экономический рост. Поэтому выбранный курс на сочетание налоговых мер и бюджетной консолидации выглядит более сбалансированным.
— Сейчас нужно покрывать дефицит. Во всем мире это делают тремя способами: повышают налоги, печатают деньги или резко увеличивают производительность труда. В нашем случае предпочтительнее первый вариант. Если прибегнуть к эмиссии, инфляция сразу ускорится и ЦБ вновь поднимет ключевую ставку. НДС — самый легко собираемый налог, его просто администрировать. Но есть и риски: может сократиться прибыль предприятий, которые, в свою очередь, постараются компенсировать свои потери за счет потребителей, — считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Опасен ли дефицит бюджета
Повышение НДС уже в следующем году может обеспечить бюджету дополнительно не менее 600−650 млрд, оценила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
При этом прогнозируемый дефицит в 1,6% ВВП не критичен, отметили эксперты. Во-первых, он окажется ниже ожидаемого показателя 2025 года (1,7% ВВП), во-вторых, он заметно меньше, чем в большинстве стран.
— Так, в США дефицит составляет около 6,4% ВВП, во Франции — 5,8%, в Великобритании — 5,3%, в Индии — 5%, в Китае в 2026 году ожидаются рекордные 4%. Даже у Казахстана (2,6%) и Грузии (3,5%) уровень выше, чем у России. Наш показатель сопоставим с Японией (1,4%) и Германией с Италией (1,3%), — уточнила Наталья Мильчакова.
Она добавила, что в некоторых странах дефицит относительно низкий только за счет масштабных заимствований. Например, у Италии и Португалии госдолг один из самых высоких в Европе (около 135 и 95% соответственно), хотя дефицит бюджета около 1% ВВП. В России же госдолг составляет около 17% ВВП.