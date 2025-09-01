Дания предложила проверять весь газ на признаки поставки из России

Согласно предлагаемому запрету, поставки российского газа по действующим контрактам сроком менее одного года будут прекращены не позднее 17 июня 2026 года, за исключением стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия, объяснил Bloomberg. Запрет на поставки в рамках существующих долгосрочных соглашений вступит в силу к концу 2027 года.