«Дачная амнистия» будет действовать в России до марта 2031 года

В августе пресс-служба Росреестра сообщала, что по «дачной амнистии» в отношении объектов недвижимости с 2006 года в России зарегистрировали более 16 млн прав собственности. Из них — 7,8 млн прав на земельные участки, 4,7 млн — на индивидуальные жилые дома и 3,5 млн — на садовые дома. При этом свыше 8,3 млн (52%) прав на земельные участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе садовые дома, были оформлены до 2011 года.