Cвободные метры: как ужесточение на работу мигрантов изменит рынок жилья

На фоне будущих изменений в непростом положении окажутся инвестиционные квартиры — чаще всего небольшие студии и квартиры, рассчитанные на срочную сдачу. Они приносят хорошую доходность только при стабильной заполняемости. Если же спрос на такие объекты уменьшится, а доходы снизятся. Однако эксперты считают, что обвала доходности не будет, так как основной спрос все равно будут формировать россияне. Инвестиционный сегмент в крупных городах разнообразный и способен к адаптации.