Counterpoint: рост цен на чипы приведет к снижению поставок смартфонов в 2026 году

Поставки смартфонов по всему миру могут сократиться на 2,1% в следующем году, поскольку рост цен на чипы, вероятно, повлияет на спрос. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Counterpoint.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Getty Images/Unsplash
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечается в статье, цепочки поставок электроники по всему миру пострадали из-за нехватки старых типов чипов памяти в последние месяцы, так как производители переключились на чипы с более высокой производительностью, предназначенные для полупроводников, используемых в ИИ.

«Сейчас наиболее сильно страдает сегмент бюджетных смартфонов (стоимостью ниже $200), где стоимость материалов (общая стоимость компонентов) увеличилась на 20−30% с начала года», — отметили в Counterpoint.

Китайские бренды смартфонов, такие как Honor и Oppo, окажутся наиболее уязвимыми, особенно в бюджетном сегменте, из-за низких маржин, говорится в статье.

«Apple и Samsung лучше всего готовы пережить ближайшие кварталы», — считает старший аналитик Counterpoint Ян Ван.

В компании также сообщили, что переход Nvidia на использование мобильных чипов памяти для своих серверов ИИ может привести к удвоению цен на серверную память к концу 2026 года.

Поскольку каждый сервер ИИ требует больше чипов памяти, чем смартфон, ожидается, что изменение вызовет резкий спрос, с которым отрасль не справится, согласно Counterpoint.

Ранее в этом месяце исследовательская компания IDC также заявила, что ожидает снижения поставок смартфонов на 0,9% в 2026 году из-за роста цен на чипы памяти.

