CoinDesk узнал, что означает падение биткоина

Биткоин держался около отметки $113 тыс, пока трейдеры ждали завершения заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) — органа Федеральной резервной системы США, отвечающего за установление процентных ставок. Coin Desk узнал мнение аналитиков на этот счет.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Али Мартинес в комментарии для портала отметил, что биткоину необходимо подняться выше $120 тыс, чтобы открыть путь к уровню $143 тыс. Проще говоря, он полагает, что после преодоления отметки в $120 тыс цена столкнётся с меньшим количеством исторических уровней сопротивления, что увеличивает вероятность движения к следующей цели — около $143 тыс.

Михаэль ван де Поппе говорит, что недавнее снижение выглядит как обычная коррекция, а не как признак разворота тренда. По его мнению, уровень $112 тыс должен удержаться в качестве поддержки, прежде чем можно будет ожидать нового роста. Иными словами, он видит текущее падение как стандартную «проверку дна», а не начало более глубокого снижения.

По данным Glassnode, которые приводятся в статье, многие недавние покупатели сосредоточены в районе показателя в $111 тыс, тогда как более сильный интерес к продажам наблюдается на отметке около $117 тыс. Если говорить проще, отметка $111 тыс — это зона, где активизируются «охотники за выгодой», а $117 тыс — место, где инвесторы часто фиксируют прибыль. Это противостояние и формирует текущий торговый диапазон, говорится в статье.

