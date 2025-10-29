CoinDesk узнал, что означает падение биткоина

Али Мартинес в комментарии для портала отметил, что биткоину необходимо подняться выше $120 тыс, чтобы открыть путь к уровню $143 тыс. Проще говоря, он полагает, что после преодоления отметки в $120 тыс цена столкнётся с меньшим количеством исторических уровней сопротивления, что увеличивает вероятность движения к следующей цели — около $143 тыс.
Михаэль ван де Поппе говорит, что недавнее снижение выглядит как обычная коррекция, а не как признак разворота тренда. По его мнению, уровень $112 тыс должен удержаться в качестве поддержки, прежде чем можно будет ожидать нового роста. Иными словами, он видит текущее падение как стандартную «проверку дна», а не начало более глубокого снижения.
По данным Glassnode, которые приводятся в статье, многие недавние покупатели сосредоточены в районе показателя в $111 тыс, тогда как более сильный интерес к продажам наблюдается на отметке около $117 тыс. Если говорить проще, отметка $111 тыс — это зона, где активизируются «охотники за выгодой», а $117 тыс — место, где инвесторы часто фиксируют прибыль. Это противостояние и формирует текущий торговый диапазон, говорится в статье.