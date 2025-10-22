Coca-Cola столкнулась с проблемой при выпуске напитка с тростниковым сахаром

До 1980-х годов натуральный тростниковый сахар использовался в качестве основного подсластителя при производстве Coca-Cola в США, но затем он был заменен в целях экономии более дешевым высокофруктозным кукурузным сиропом. В изготовлении Coca-Cola в других странах применяются сахар и сахарный колер. Теперь в США предполагается возвращение к более оригинальному рецепту напитка.