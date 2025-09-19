Cняла слитки: Швейцария рекордно закупилась российским золотом

Швейцария в первом полугодии вдвое увеличила импорт российского золота в годовом выражении, хотя присоединилась к европейскому эмбарго на поставки драгметалла из РФ. Почему импорт нарастили в условиях ограничений, выгодно ли стране закупать драгметалл на фоне взлетевших цен и что увеличение закупок значит для России — выясняли «Известия».
Запаслись от души
Как показали данные платформы ООН Comtrade, в первом полугодии 2025 года Швейцария приобрела 10,2 тонны российского золота на $934,7 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении импорт вырос наполовину, а в денежном — вдвое.
Всего Швейцария за шесть месяцев приобрела на мировых рынках золота на $95,1 млрд, что в 1,8 раза больше уровня аналогичного периода годом ранее.
Крупнейшим поставщиком стали США, которые в первом полугодии поставили Швейцарии золота на $19,2 млрд. На втором месте находились ОАЭ, чьи продажи составили $17,6 млрд. Тройку лидеров замкнула Канада с экспортом на $4,5 млрд. В пятерку также вошли Австралия ($4,4 млрд) и Узбекистан ($4,3 млрд).
Швейцария в августе 2022 года присоединилась к европейскому эмбарго на поставки золота из России. Однако, как разъясняли позже швейцарские власти, металл, вывезенный из страны до введения эмбарго, под санкции не подпадает. Это позволило швейцарским компаниям продолжить импортировать драгоценный металл через другие страны.
На высоких ценах
Биржевая цена на золото продолжает обновлять исторические максимумы — уже выше $3740 за тройскую унцию.
Однако в условиях сохраняющейся геополитической и макроэкономической неопределенности спрос на золото как защитный актив усилили все мировые ЦБ. Так, например, Народный банк Китая покупает золото уже 10-й месяц подряд.
— Это понимание разделяют и основные экономические агенты Швейцарии с ее многолетним историческим опытом покупок золота, особенно когда цены на желтый металл находятся на подъеме. Весомым фактором здесь также выступает отсутствие НДС на инвестиционное золото, — отмечает Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики ООО «РСХБ Управление Активами».
Золотой центр
Кроме того, Швейцария — основной поставщик слитков на физический рынок драгметалла и центр мировой торговли золотом и его переработки.
В стране расположены четыре крупнейших аффинажных завода. Они импортируют неаффинажное золото с рудников, переработанные ювелирные изделия, слитки низкой пробы для переплавки в высококачественный металл. Далее слитки уходят на рынок ювелирных изделий, часов, технологической продукции, в банковский сектор, для пополнения резервов центробанков, уточняет Дмитрий Исаков, генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest.
По данным Государственного секретариата по экономике (SECO), в 2024 году на Швейцарию пришлось 34% от общего объема аффинированного золота в мире.
Поправить баланс
Как подчеркивают эксперты, политика президента США Трампа в области трансграничной торговли, а именно повсеместно вводимые им торговые пошлины, внесла хаос и в биржевую торговлю слитками. Драгметалл превратился в довольно волатильный, но сохраняющий спрос актив.
На фоне торговых пошлин импорт США золота из Швейцарии резко упал: c 37,6 млрд швейцарских франков в I квартале до 1,6 млрд швейцарских франков во втором.
Таким образом, для Швейцарии возросший объем экспорта российского золота — желание любыми силами сохранить статус мирового центра переработки и продажи золота, особенно на фоне ограничений со стороны Белого дома, поясняет Исаков.
Для России же продажи золота — стабильный источник валюты и усиление позиций одного из ведущих его экспортеров, и, как следствие, поддержка собственного торгового баланса.
Хорошие скидки
Есть и еще одно обстоятельство: российское золото обходится швейцарцам дешевле, чем просит рынок.
Ввиду ограничений драгметалл, скорее всего, приобретается через посредников, а следовательно, со значительным дисконтом к его рыночной цене, указывает Михаил Хачатурян, доцент кафедры Стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета.
По оценкам экономиста, скидка на российское золото может достигать 5−7% от рыночной цены.
— В этом смысле Швейцария демонстрирует вполне рациональный подход, который состоит в том, чтобы найти максимально выгодную для себя возможность приобрести дефицитный товар, обладающий высоким качеством, при этом ввиду ограничений продающийся со значительным дисконтом. Санкции санкциями, а свои риски в случае мирового кризиса каждый страхует сам, — отмечает Хачатурян.
Россия в 2024 году сохранила за собой второе место в мире по добыче золота после Китая, с выпуском примерно в 330 тонн.