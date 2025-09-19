Cняла слитки: Швейцария рекордно закупилась российским золотом

Швейцария в августе 2022 года присоединилась к европейскому эмбарго на поставки золота из России. Однако, как разъясняли позже швейцарские власти, металл, вывезенный из страны до введения эмбарго, под санкции не подпадает. Это позволило швейцарским компаниям продолжить импортировать драгоценный металл через другие страны.