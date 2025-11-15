Ричмонд
CNN Brasil: США сохранили тариф в 40% на бразильскую продукцию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 ноября. /ТАСС/. Белый дом отменил только пошлину в размере 10% на поставки бразильской продукции. Специальный тариф в размере 40% на импорт из Бразилии продолжает действовать, сообщил CNN Brasil.

Источник: РИА "Новости"

Неназванные источники телеканала в Белом доме подчеркнули, что «на Бразилию по-прежнему распространяется 40-процентный тариф», а президент США Дональд Трамп своим указом ранее отменил только пошлину в размере 10% на ряд продовольственных поставок — в их числе говядина, кофе и фрукты, которые поставляет в США южноамериканская республика в качестве основных статей экспорта. До вступления в силу указа главы Белого дома об отмене тарифа в размере 10% бразильские товары облагались 50%-ными пошлинами.

Президент США ранее в пятницу подписал указ о выведении некоторых видов сельхозпродукции из-под действия пошлин.

