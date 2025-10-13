Ричмонд
CNBC: Трамп способен сдвинуть миллиарды всего несколькими словами

Президент США Дональд Трамп, реагируя на ужесточение Китаем экспорта редкоземельных металлов, объявил о введении новых 100%-ных тарифов на китайские товары — сверх уже действующих ставок. По подсчетам CNBC, одним этим шагом с крупнейших технологических компаний было «смыто» почти $800 млрд рыночной капитализации.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite показали самое сильное падение с апреля. Как отметил CNBC, одним из немногих людей, чьи слова могут сдвинуть миллиарды, является Тейлор Свифт, Трамп — другой такой человек. «А дальше — история», как написал сам глава Белого дома.

«Кроме того, с 1 ноября мы введем экспортный контроль на любое критически важное программное обеспечение», — добавил Трамп.

Ранее в пятницу он заявил, что может отменить встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее из-за новых китайских ограничений.

Как пишет CNBC, почти все товары, импортируемые в США из Китая, уже обложены высокими пошлинами. Хотя ставки различаются — от 50% на сталь и алюминий до 7,5% на потребительские товары, — так называемая эффективная тарифная ставка на китайский импорт в настоящее время составляет около 40%, согласно данным Wells Fargo Economics и аналитиков Федерального резервного банка Нью-Йорка.

