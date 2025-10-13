CNBC: Трамп способен сдвинуть миллиарды всего несколькими словами

Согласно статье, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite показали самое сильное падение с апреля. Как отметил CNBC, одним из немногих людей, чьи слова могут сдвинуть миллиарды, является Тейлор Свифт, Трамп — другой такой человек. «А дальше — история», как написал сам глава Белого дома.
«Кроме того, с 1 ноября мы введем экспортный контроль на любое критически важное программное обеспечение», — добавил Трамп.
Ранее в пятницу он заявил, что может отменить встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее из-за новых китайских ограничений.
Как пишет CNBC, почти все товары, импортируемые в США из Китая, уже обложены высокими пошлинами. Хотя ставки различаются — от 50% на сталь и алюминий до 7,5% на потребительские товары, — так называемая эффективная тарифная ставка на китайский импорт в настоящее время составляет около 40%, согласно данным Wells Fargo Economics и аналитиков Федерального резервного банка Нью-Йорка.