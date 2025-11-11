Ричмонд
CNBC: Россия опоздала с выходом на рынок редкоземельных металлов

Россия стремится нарастить добычу редкоземельных металлов, однако, по мнению западных аналитиков, она опоздала к моменту активного роста рынка и сталкивается с рядом трудностей на пути к укреплению своих позиций в этом высокодоходном глобальном секторе.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как пишет CNBC, Россия заметно отстаёт от таких стран, как Китай, в освоении собственных месторождений редкоземельных элементов — материалов, используемых прежде всего для производства сверхпрочных магнитов, которые являются ключевыми компонентами в высокотехнологичных и энергетических отраслях.

По данным Геологической службы США, которые приводятся в статье, общие мировые запасы редкоземельных металлов составляют около 110 млн т. Из них 44 млн т приходятся на Китай, далее следуют Бразилия (21 млн т), Индия и Австралия.

Россия занимает в этой рейтинге лишь пятое место с запасами в 3,8 млн т. При этом, как пишет CNBC, объём добычи в стране крайне невелик — всего 2 500 т, или 0,64% мирового производства в 2024 году.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил чиновникам до 1 декабря подготовить «дорожную карту» по долгосрочному развитию добычи и производства редкоземельных металлов.

«У России, как и у Китая, очень долгая история добычи редких металлов — этим она занимается уже давно. Но нынешняя спешка по наращиванию добычи редкоземельных элементов ставит её в особое положение. США спешат из необходимости, а Россия — из желания воспользоваться возможностью», — отметил Уиллис Томас, главный консультант CRU Group, в интервью CNBC.

Готовясь к созданию «дорожной карты», Россия, по мнению аналитиков, будет искать все возможные варианты развития отрасли.

«Из-за войны на Украине существует вероятность, что правительства западных стран и сами потребители не захотят покупать сырьё из России… Это значит, что Москва не сможет воспользоваться тем импульсом, который сейчас набирает силу на Западе в вопросе диверсификации цепочек поставок», — заметил Пиюш Гоэл, аналитик по критическим металлам в CRU, в беседе с CNBC.

Гоэл также добавил, что Китай обладает крайне развитой и сложной системой плавки, переработки и разделения редкоземельных элементов. По его словам, Россия могла бы использовать тот факт, что со временем китайские месторождения будут истощаться, чтобы «занять освободившуюся нишу — и именно здесь у неё появится шанс войти в игру».

