CNBC: Россия опоздала с выходом на рынок редкоземельных металлов

Диверсификация: как эффективно распределить ресурсы и риски

Если вы хотите уменьшить свои финансовые риски, увеличить отдачу и устойчивость бизнеса или просто разнообразить свои инвестиции, диверсификация поможет вам достичь этих целей. В статье мы разберем, что это такое, зачем она нужна, какие виды и стратегии существуют, а также рассмотрим примеры успехов и неудач известных компаний.