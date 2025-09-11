Ричмонд
CNBC: бюджетный кризис лишил нового премьера Франции «медового месяца»

У нового премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню не будет времени на раскачку, пишет CNBC: финансовые рынки и общественность все сильнее раздражает политический и бюджетный тупик в стране.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Лекорню был назначен на пост во вторник, 9 сентября, после того, как его предшественника Франсуа Байру внезапно отправили в отставку в начале недели. И уже в среду, как сообщает CNBC, он столкнулся с первой серьезной проверкой — массовыми уличными протестами.

Байру потерял пост после провального голосования о доверии в Национальном собрании в понедельник вечером. Причиной стала неспособность провести меры по сокращению расходов и повышению налогов в рамках бюджета на 2026 год.

Теперь Лекорню предстоит попытаться провести бюджет через глубоко расколотый парламент, на что обратили внимание стратеги Deutsche Bank в своей аналитической записке.

«Вчера вечером не было никаких признаков того, что эта задача станет легче, поскольку крайне правая и крайне левая партии продолжают требовать досрочных выборов, а социалисты из центра-левых заявили, что Макрон “упорно идет по пути, в котором ни один социалист участвовать не станет”, — приводит CNBC цитату из аналитической записки банка.

Лекорню также предстоит лавировать между ожиданиями рынков и недовольством общества, говорится в статье.

Финансовые игроки требуют от властей жесткой экономии и наведения порядка в бюджете. Общество же выступает против непопулярных реформ — вроде повышения пенсионного возраста или изменения пенсионной системы — которые, по мнению экономистов, необходимы для стабилизации ситуации.

Как пишет CNBC, положение во Франции действительно критично: дефицит бюджета страны в 2024 году составляет 5,8% ВВП, а госдолг — 113% ВВП. Оба показателя сильно превышают установленные ЕС нормы: дефицит не должен быть выше 3%, а долг — более 60% от ВВП.

Рынки обеспокоены долгосрочной перспективой Франции, хотя, согласно статье, быстрое назначение нового премьера их немного успокоило. В среду утром французский индекс CAC 40 подрос на 0,6%, а доходность 10-летних французских облигаций снизилась на 2 базисных пункта — до 3,4728%.

