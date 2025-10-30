CNBC: китайские гиганты интернет-торговли доминируют на рынке ЮВА

Как пишет CNBC со ссылкой на данные за 2024 год, которые приводятся в отчете, в Индонезии, Таиланде и Филиппинах китайские онлайн-ритейлеры — включая Shein и Temu (принадлежащий PDD Holdings) — контролируют около 50% местного рынка электронной коммерции. Там же указывается, что китайские компании укрепляют позиции и на растущих рынках онлайн-торговли в таких странах, как США и Бразилия.
Эти выводы сделаны на фоне активного глобального расширения китайских компаний, стремящихся компенсировать замедление экономического роста внутри страны, несмотря на усиливающуюся торговую напряженность между США и Китаем, говорится в статье.
«Далеко не погибнув под давлением тарифов, интернационализация китайской розницы вступает в новую фазу», — приводит CNBC цитату из отчета. Авторы также отметили, что китайские продавцы пока показывают наилучшие результаты на рынках с более низкой покупательной способностью онлайн-пользователей.
Часть успеха китайских компаний электронной коммерции объясняется опытом, накопленным на внутреннем рынке, — в частности, использованием прямых трансляций, быстрой разработкой новых товаров и эффективной логистикой, подчеркнули аналитики Bain.
По данным Bain, общий объём продаж на китайских онлайн-площадках в прошлом году достиг $2,32 трлн, что более чем в два раза превышает этот показатель США ($1,05 трлн).
Согласно статье, в Юго-Восточной Азии крупнейшим рынком в 2024 году стала Индонезия с объемом продаж в $62 млрд. Таиланд и Вьетнам показали по $30 млрд, Филиппины — $20 млрд, а Сингапур значительно уступал, с результатом всего $8,55 млрд.