CNBC: китайские гиганты интернет-торговли доминируют на рынке ЮВА

Как пишет CNBC со ссылкой на данные за 2024 год, которые приводятся в отчете, в Индонезии, Таиланде и Филиппинах китайские онлайн-ритейлеры — включая Shein и Temu (принадлежащий PDD Holdings) — контролируют около 50% местного рынка электронной коммерции. Там же указывается, что китайские компании укрепляют позиции и на растущих рынках онлайн-торговли в таких странах, как США и Бразилия.