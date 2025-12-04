Ричмонд
CNBC: санкции США не разорвут торговые связи России и Индии

Путин посетит Индию 4—5 декабря для участия в 23-ем ежегодном индийско-российском саммите. Эксперты отмечают, что страны намерены укреплять стратегические и торговые связи.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщил CNBC Иэн Бреммер, президент и основатель консультативной компании по оценке политических рисков Eurasia Group, визит показывает, что Индия стремится «поддерживать отношения с Россией, особенно в то время, когда она считает США ненадежным партнером, а Китай — враждебным».

Хотя визит был запланирован еще до ухудшения американо-индийских отношений, он означает, что «Нью-Дели не подчиняется прихотям администрации Трампа и сохраняет независимую внешнюю политику», считает Читигдж Баджпаи, старший научный сотрудник по Южной Азии аналитического центра Chatham House.

Ожидается, что лидеры двух стран выступят с совместным заявлением и, возможно, подпишут «широкий спектр двусторонних межведомственных и коммерческих соглашений», сообщили в Кремле.

В финансовом году, завершившемся в марте 2025 года, торговля между Индией и Россией составила $68,72 млрд с сильным перевесом в пользу России, пишет CNBC со ссылкой на данные государственного индийского фонда India Brand Equity Foundation. Страны намерены увеличить объём взаимной торговли до $100 млрд к 2030 году.

Согласно статье, Индия может нарастить поставки машин, химикатов, продовольствия и фармацевтической продукции в Россию, тогда как Москва предлагает свои технологические решения в сфере гражданской атомной энергетики, включая строительство малых модульных реакторов в Индии.

По данным СМИ, лидеры также, вероятно, обсудят возможную покупку Индией российских истребителей следующего поколения Су-57 и передовой системы ПВО С-500.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2020—2024 годах Россия была крупнейшим поставщиком вооружений для Индии с долей 36%, за ней следовали Франция (33%) и Израиль (13%).

Однако доля России снижается: с 55% в 2015—2019 годах и 72% в 2010—2014 годах. В своем мартовском отчете SIPRI отмечает, что Индия смещает закупки вооружений в сторону таких поставщиков, как Франция, Израиль и США.