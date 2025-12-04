CNBC: санкции США не разорвут торговые связи России и Индии

В финансовом году, завершившемся в марте 2025 года, торговля между Индией и Россией составила $68,72 млрд с сильным перевесом в пользу России, пишет CNBC со ссылкой на данные государственного индийского фонда India Brand Equity Foundation. Страны намерены увеличить объём взаимной торговли до $100 млрд к 2030 году.