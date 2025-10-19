CNBC: гигантские ИИ-проекты вызвали тревогу в засушливых регионах Европы

Согласно CNBC, крупнейшие технологические компании, такие как Amazon, Microsoft и Meta*(признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram*), уже вложили миллиарды долларов в строительство новых объектов в Испании. Google, в свою очередь, планирует создать три центра в греческом регионе Аттика.