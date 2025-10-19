CNBC: гигантские ИИ-проекты вызвали тревогу в засушливых регионах Европы

Согласно статье, Европейский союз выдвинул масштабные планы по расширению инфраструктуры дата-центров, объявив в апреле, что намерен как минимум утроить их совокупную мощность в течение ближайших пяти-семи лет. Это часть стратегии по превращению Европы в один из ведущих мировых центров развития ИИ.
Однако стремительное строительство дата-центров вызывает обеспокоенность в регионах, уже страдающих от дефицита воды, добавляет CNBC.
Проблема особенно остра на юге Европы, где около 30% населения проживает в зонах постоянного водного стресса — то есть в условиях, когда потребление воды превышает ее доступные ресурсы в течение продолжительного периода. Дата-центры, как правило, требуют огромных объёмов воды для охлаждения оборудования и предотвращения перегрева.
Согласно CNBC, крупнейшие технологические компании, такие как Amazon, Microsoft и Meta*(признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram*), уже вложили миллиарды долларов в строительство новых объектов в Испании. Google, в свою очередь, планирует создать три центра в греческом регионе Аттика.
Кевин Грекш, доцент кафедры гидрологии, политики и управления в Оксфордском университете, заявил CNBC, что планы по строительству дата-центров в регионах Европы с дефицитом воды свидетельствуют о недостатке системного подхода со стороны политиков.
«ИИ сегодня — модное слово и главная тема для разговоров, — отметил Грекш. — Поэтому национальные и региональные политики стараются ухватиться за эту тенденцию: выглядит так, будто они инвестируют в будущее, создают новые рабочие места, — но устойчивое развитие при этом оказывается на втором плане,» — заявил он.
Грекш добавил: «Дата-центры часто строят в засушливых или полузасушливых климатических зонах, поскольку это благоприятные условия для серверов. Однако именно эти районы чаще всего подвержены водному дефициту и засухам».
Согласно анализу, опубликованному агентством S&P Global в прошлом месяце, в 2020-х годах средний уровень водного стресса для индустрии дата-центров останется высоким. Особенно уязвимыми будут страны Южной Европы, такие как Испания и Греция.
Европейское агентство по охране окружающей среды в конце прошлого месяца также заявило, что водные ресурсы региона находятся под «сильным давлением»: нехватка воды затрагивает треть населения и территории Европы.
Так, например, как пишет CNBC, в Нидерландах в 2022 году компания Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram*) приостановила строительство крупного дата-центра в районе Зеволде из-за протестов, связанных с воздействием на окружающую среду — прежде всего из-за высокого уровня потребления электроэнергии и воды.
Ирландия, где уже давно активно развиваются дата-центры в рамках технологического бума, также столкнулась с критикой со стороны экологических организаций, особенно из-за высокой концентрации таких объектов в районе Дублина, говорится в статье.
CNBC обращает внимание, что и Нидерланды, и Ирландия в последние годы фактически ввели запрет на строительство новых дата-центров из-за проблем с пропускной способностью энергосетей и их негативного экологического воздействия.