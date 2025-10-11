Что такое чарджбэк и как с его помощью вернуть деньги за покупку

Отметим, что описанная выше схема не работает на фоне санкций при покупке товаров и услуг за рубежом с использованием ряда международных платежных систем, так как они не обслуживают выпущенные в РФ карты. Вместе с тем при приобретении товаров и услуг с использованием таких систем на территории РФ обслуживающий покупателя банк направляет запрос в Национальную систему платежных карт (НСПК) и возврат осуществляется через нее.