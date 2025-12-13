Что скажет купечество: Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли

Также, по его словам, экспортные доходы, выраженные в рублях, являются важной налоговой базой для бюджета. Если их объем уменьшается в условиях сильной национальной валюты, государство получает меньше средств для поддержки новых отраслей и стимулирования экономического роста. Более того, в таких условиях возрастает риск дополнительного давления на бизнес через увеличение налоговой нагрузки, что еще сильнее ослабляет частный сектор.