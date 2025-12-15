Россияне рассказали, что ждут от решения ЦБ по ключевой ставке

Опрос показал, что тема ключевой ставки остается в центре внимания большинства респондентов: 75,4% из них заявили, что знают о предстоящем заседании 19 декабря и следят за дискуссией. Еще 16,3% ограничились поверхностным знакомством с информацией, тогда как 7,5% признались, что впервые слышат о собрании руководства ЦБ. Доля тех, кто не смог определиться с ответом, минимальна — всего 0,6%. Такой уровень вовлеченности говорит о том, что вопрос стоимости кредитов и процентов по вкладам стал для многих важной темой для обсуждений.
Ожидания по ставке
Главная интрига — прогнозы по самой ставке. Только 4,7% ждут повышения до 17%, а еще 5,5% уверены в ее росте до 18% или выше. При этом подавляющая часть опрошенных (42,2%), считают, что ставка снизится до 16%, а еще 19,6% прогнозируют более глубокое снижение — до 15,5%. При этом 23,1% полагают, что регулятор сохранит уровень 16,5%, демонстрируя ориентацию на стабильность. Число затруднившихся оценить перспективы составило 4,6%.
Изменение ставки по-разному интерпретируется респондентами с точки зрения стратегии дальнейших действий. Если ставка повысится, то 8,6% откажутся от идеи взять кредит, а 14,15% предпочтут положить деньги на банковский вклад. На противоположной стороне те, кто готов действовать при снижении стоимости денег: 8,7% собираются забрать средства с депозита, еще 5,6% планируют реагировать динамично, отслеживая стоимость акций для покупок или продаж, а 1,4% намерены менять объем облигаций в портфеле.
Интересно, что 6,4% готовы делать все перечисленное сразу. Однако самый большой блок (43,8%) уверяют, что изменение ставки никак не повлияет на их финансовую деятельность. При этом 9,1% затрудняются дать прогноз, а темы ответов респондентов, набравшие в сумме 2%, варьируются от: «рефинансирую ипотеку» до классического «спрячу деньги под матрас».
Кредитная активность
Большинство россиян пока не торопятся брать кредиты, и 64,1% говорят об этом прямо, отказываясь занимать деньги у финансовых организаций в обозримом будущем. Тем не менее 15,5% готовы оформить ипотеку, если ставка снизится, 7,7% рассматривают возможность оформить потребкредит, 3,5% планируют кредит для бизнеса, а 3,1% выразили интерес к другим видам займов. На долю тех, кто сомневается, пришлось 4,7%, а еще 1% респондентов дали свои собственные комментарии вроде: «в ближайший год нет, а дальше видно будет» или «действую по ситуации».
Когда разговор заходит о будущем, большинство граждан смотрят на 2026 год с надеждой на смягчение ключевой ставки ЦБ. 57,2% уверены, что Банк России снизит «ключ», если ослабнут риски инфляции. Ужесточение действий Центробанка допускают 26,4%, в то время как 13,9% затрудняются предсказать курс регулятора, а 2,3% дают собственные оценки, включая версии о «вреде неолиберальной политике» и зависимости действий ЦБ РФ от геополитических вызовов.
Сигналы общества
Результаты опроса показывают, что большинство россиян ждут снижения стоимости кредитов, формируя весомый запрос на удешевление заемных средств. Высокий процент тех, кто следит за темой (75,4%) свидетельствует о растущей финансовой грамотности и понимании влияния ключевой ставки на бытовые решения. Однако не менее важен блок из 43,8%, считающих, что решение ЦБ на их жизнь никак не повлияет, что может говорить о глубокой адаптации населения к изменениям в экономике.
В преддверии заседания ЦБ эти цифры становятся не только индикатором общественных ожиданий, но и важным сигналом для самого регулятора: россияне ждут перемен и хотят понимать, как эти перемены затронут их будущее.
