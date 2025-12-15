Россияне рассказали, что ждут от решения ЦБ по ключевой ставке

Опрос показал, что тема ключевой ставки остается в центре внимания большинства респондентов: 75,4% из них заявили, что знают о предстоящем заседании 19 декабря и следят за дискуссией. Еще 16,3% ограничились поверхностным знакомством с информацией, тогда как 7,5% признались, что впервые слышат о собрании руководства ЦБ. Доля тех, кто не смог определиться с ответом, минимальна — всего 0,6%. Такой уровень вовлеченности говорит о том, что вопрос стоимости кредитов и процентов по вкладам стал для многих важной темой для обсуждений.