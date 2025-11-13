Россияне рассказали, какую ипотеку считают доступной

Когда респондентов попросили указать, какая ставка кажется им действительно доступной, 39,82% назвали диапазон «до 5%», отметив, что все, что выше, уже тяжело для бюджета семьи. Еще 22,82% считают приемлемыми 6−7% при стабильных доходах. Для 6,23% допустимыми остаются 8−9%, но они признают риск пропуска платежей. Только 1,39% готовы на 10−11%, и то при наличии господдержки, а 1,96% допускают 12−13%, однако считают, что это недоступно большинству граждан. Интересно, что 20,04% участников подчеркнули: сегодня главное сегодня не размер ставки, а цены на само жилье. Еще 7,73% заявили, что принципиально не берут ипотеку.