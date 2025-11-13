Ричмонд
Россияне рассказали, какую ипотеку считают доступной

После снижения «ключа» ЦБ участники рынка недвижимости рассчитывали на послабление условий по ипотеке. Банки действительно начали корректировать проценты, но были сокращены или модифицированы и часть льготных ипотечных программ. Финансы Mail провели опрос среди более 2 тыс. человек из всех регионов РФ, чтобы выяснить отношение наших граждан к изменениям и спросить их о текущем восприятии ипотеки.

Алексей Зотов
Обозреватель
Источник: Freepik

На вопрос о текущем состоянии ипотечного рынка лишь 1,34% участников ответили позитивно, отмечая, что ставки хоть и немного, но снижаются. 2,01% заняли нейтральную позицию, считая, что ситуация зависит от региона и конкретного банка. Более сдержанные оценки дали 3,19% респондентов, которые осторожно заметили, что хотя процент и идет вниз, но государственные программы урезаются.

При этом 13,7% считают, что ситуация скорее негативная, поскольку льгот становится меньше, а условия выдачи ипотеки ужесточаются. Самые пессимистичные ответы получили варианты «недостижимо — цены на жилье растут» (44,93%) и «это удовольствие не для “обычных” семей» (33,49%). В личных же сообщениях респонденты добавляли: «недостижимо, пока программа семейной ипотеки существует только для первичного рынка» и «это удовольствие не для бедных семей».

Ограничение семейной ипотеки

Реформа, согласно которой оформить семейную ипотеку теперь может только один из супругов, вызвала широкий отклик у участников опроса. 11,44% респондентов считают, что это логичный шаг, снижающий риски невозвратов. 8,66% высказались против, полагая, что нововведение уменьшает шансы на одобрение кредита. Почти четверть (24,99%) увидели в этом решении очередную попытку сократить расходы бюджета, а 7,57% уверены, что это инициатива банков, стремящихся упростить контроль платежеспособности клиентов. При этом 27,05% респондентов считают, что по сути ничего не изменится, ведь созаемщик все равно участвует в сделке. 7,88% полагают, что нововведение требует доработки, а 12,42% признались, что эта новость вызывает у них беспокойство.

На вопрос о влиянии снижения ключевой ставки ЦБ на ипотечные кредиты, 6,44% ответили, что ставки действительно снизятся и ипотеку станет оформить легче. 5,92% полагают, что банки частично «отыграют» снижение комиссии, а 17% считают эффект временным, поскольку цены на недвижимость растут. Лишь 1,65% уверены, что от этого выиграют крупные заемщики, тогда как 20,4% убеждены: никакого реального эффекта не будет, все делается ради внешнего впечатления.

Участники самой многочисленной группы (31,89%) считают, что без господдержки семьи все равно не смогут справиться с платежами. Еще 16,02% полагают, что все зависит от уровня доходов, а не от ставок. Кроме этого, звучали комментарии: «застройщики поднимут цены за квадрат» и «все вышеперечисленное», что лишь подчеркнуло скепсис респондентов относительно долгосрочного эффекта снижения ставки.

Предел возможностей

Когда респондентов попросили указать, какая ставка кажется им действительно доступной, 39,82% назвали диапазон «до 5%», отметив, что все, что выше, уже тяжело для бюджета семьи. Еще 22,82% считают приемлемыми 6−7% при стабильных доходах. Для 6,23% допустимыми остаются 8−9%, но они признают риск пропуска платежей. Только 1,39% готовы на 10−11%, и то при наличии господдержки, а 1,96% допускают 12−13%, однако считают, что это недоступно большинству граждан. Интересно, что 20,04% участников подчеркнули: сегодня главное сегодня не размер ставки, а цены на само жилье. Еще 7,73% заявили, что принципиально не берут ипотеку.

Половина участников опроса (50,85%) уверены, что именно высокие цены на недвижимость делают ипотеку недостижимой. 32,51% видят главную проблему в снижении реальных доходов населения, 3,71% винят в этом ужесточение условий банками, а 3,25% — сокращение госпрограмм. Еще 0,82% отметили отсутствие прозрачности при одобрении заявок, а 4,48% указали на рост первоначального взноса. В своих комментариях часть респондентов подытожили ситуацию словами: «нереально завышенный процент по ипотеке» и «согласен со всеми перечисленными пунктами».

Что должно сделать государство?

Когда речь зашла о возможных мерах поддержки, 53,01% опрошенных ответили, что необходимо реализовать все варианты одновременно: субсидировать первоначальный взнос, установить потолок цен, расширить госпрограммы, снизить требования по доходу и ввести фиксированные долгосрочные ставки. Отдельно 16,02% высказались за установление потолка цен на новостройки, 12,31% поддержали идею долгосрочных фиксированных ставок, 5,62% предложили расширить программы поддержки, 4,48% — субсидировать первоначальный взнос, а 1,49% — снизить требования по доходу заемщиков. Кроме этого, звучали предложения: «увеличить лимит ипотеки» и даже «давать бесплатное жилье».

На вопрос о желаемых изменениях 48,43% участников заявили, что все перечисленные меры необходимы одновременно: прозрачные условия, гибкие ставки, контроль цен и поддержка семей. 23,44% отдельно выделили необходимость контроля над ростом цен на недвижимость. 7,57% выступают за долгосрочные программы более чем на 20 лет с фиксированной ставкой, 7,16% — за дополнительную помощь семьям с детьми, 4,74% требуют прозрачных условий без мелкого шрифта, 3,5% поддерживают идею гибких ставок в зависимости от дохода, а 1,24% — упрощенного рефинансирования. Среди персональных ответов встречались реплики и более широкого спектра: от «почаще одобрять кредиты», до «убрать ипотеку вообще».

Результаты опроса продемонстрировали: несмотря на снижение ключевой ставки и точечное снижение процентной ставки со стороны банков, россияне по-прежнему не ощущают, что жилье им не стало ближе. Большинство видит в проблеме системный характер: сочетание высоких цен, снижения доходов и сокращения господдержки делает кредиты на жилье пусть формально доступными, но по факту неподъемными для семейного бюджета.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

