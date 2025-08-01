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Что известно о новых пошлинах Трампа. Главное

С 1 августа вступают в силу новые тарифы и пошлины президента США Дональда Трампа, которые затронут 69 стран. Что об этом известно и к чему приведет мировую экономику — разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Сегодня, с 1 августа 2025 года, вступает в силу указ Дональда Трампа о торговых пошлинах со странами — партнерами Соединенных Штатов.

В частности, дополнительные ставки установлены в диапазоне от 10% до 41%.

Напомним, что первые тарифы Трамп собирался ввести еще в апреле 2025 года. Тогда американский лидер объявил о намерении ввести пошлины для более чем десяти стран, но решение было отложено до августа. С тех пор, отмечают аналитики и Вашингтон, «многое произошло».

Уступки и поправки

Ряд стран за период «отложки» успели заключить торговые соглашения с США. Другие — предложили свои условия, на которые Трамп идти отказался. Это повлияло на то, что условия, прописаные 2 апреля, были изменены.

Новый список из 69 стран

В новый список стран, подготовленный президентом США, вошли 69 государств и территорий. Базовая ставка установлена на отметке 10%, максимальная — 41%.

Минимальный уровень тарифов установлен для:

  • Бразилии,
  • Великобритании,
  • британской заморской территории Фолклендские острова.

Максимальная пошлина в 41% установлена для одной страны — Сирии.

Другие высокие ставки, под которые попали часть стран, выглядят так:

  • Мьянма (40%),
  • Лаос (40%),
  • Швейцария (39%),
  • Ирак (35%),
  • Сербия (35%),
  • Алжир (30%),
  • Босния и Герцеговина (30%),
  • Ливия (30%),
  • ЮАР (30%).

Со ставками в 25% столкнулись: Бруней, Индия, Казахстан, Молдавия, Тунис.

Больше всего стран — 42 государства — получили дополнительные тарифы в 15%. Это Израиль, Япония, Исландия, Эквадор, Мозамбик, Афганистан, Боливия, Зимбабве, Венесуэла, Турция и другие.

Пошлины в 15% введены и для объединения стран — Евросоюза. Соглашение между Брюсселем и Вашингтоном удалось достичь 27 июля текущего года.

Отмечается, что уровень ставок главным образом зависит от торгового дефицита США с другими странами.

Например, как писало агентство Bloomberg, было определо три группы:

— уровень 10% установлен для стран, с которыми у США положительный баланс торговли товарами;

— 15% — для стран с заключенными торговыми соглашениями или небольшим торговым дефицитом с США;

— выше 15% — для стран без соглашения с США и с большим дефицитом торговли товарами.

Исключения из списка. Счастливчики

Исключением стали три страны, Китай, Мексика и Канада. Это связано с тем, что между Вашингтоном и Пекином все еще продолжаются переговоры по торговому соглашению. Это привело к отсрочке со стороны Трампа в 90 дней до ввола тарифов.

Такая же ситуация с Мексикой.

Канада попала под отдельный указ — Вашингтон повысил тарифы для соседней страны с 25% до 35%.