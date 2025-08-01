Что известно о новых пошлинах Трампа. Главное

Сегодня, с 1 августа 2025 года, вступает в силу указ Дональда Трампа о торговых пошлинах со странами — партнерами Соединенных Штатов.
В частности, дополнительные ставки установлены в диапазоне от 10% до 41%.
Напомним, что первые тарифы Трамп собирался ввести еще в апреле 2025 года. Тогда американский лидер объявил о намерении ввести пошлины для более чем десяти стран, но решение было отложено до августа. С тех пор, отмечают аналитики и Вашингтон, «многое произошло».
Уступки и поправки
Ряд стран за период «отложки» успели заключить торговые соглашения с США. Другие — предложили свои условия, на которые Трамп идти отказался. Это повлияло на то, что условия, прописаные 2 апреля, были изменены.
Новый список из 69 стран
В новый список стран, подготовленный президентом США, вошли 69 государств и территорий. Базовая ставка установлена на отметке 10%, максимальная — 41%.
Минимальный уровень тарифов установлен для:
- Бразилии,
- Великобритании,
- британской заморской территории Фолклендские острова.
Другие высокие ставки, под которые попали часть стран, выглядят так:
- Мьянма (40%),
- Лаос (40%),
- Швейцария (39%),
- Ирак (35%),
- Сербия (35%),
- Алжир (30%),
- Босния и Герцеговина (30%),
- Ливия (30%),
- ЮАР (30%).
Больше всего стран — 42 государства — получили дополнительные тарифы в 15%. Это Израиль, Япония, Исландия, Эквадор, Мозамбик, Афганистан, Боливия, Зимбабве, Венесуэла, Турция и другие.
Пошлины в 15% введены и для объединения стран — Евросоюза. Соглашение между Брюсселем и Вашингтоном удалось достичь 27 июля текущего года.
Отмечается, что уровень ставок главным образом зависит от торгового дефицита США с другими странами.
Например, как писало агентство Bloomberg, было определо три группы:
— уровень 10% установлен для стран, с которыми у США положительный баланс торговли товарами;
— 15% — для стран с заключенными торговыми соглашениями или небольшим торговым дефицитом с США;
— выше 15% — для стран без соглашения с США и с большим дефицитом торговли товарами.
Исключения из списка. Счастливчики
Исключением стали три страны, Китай, Мексика и Канада. Это связано с тем, что между Вашингтоном и Пекином все еще продолжаются переговоры по торговому соглашению. Это привело к отсрочке со стороны Трампа в 90 дней до ввола тарифов.
Такая же ситуация с Мексикой.
Канада попала под отдельный указ — Вашингтон повысил тарифы для соседней страны с 25% до 35%.