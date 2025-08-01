Что известно о новых пошлинах Трампа. Главное

Напомним, что первые тарифы Трамп собирался ввести еще в апреле 2025 года. Тогда американский лидер объявил о намерении ввести пошлины для более чем десяти стран, но решение было отложено до августа. С тех пор, отмечают аналитики и Вашингтон, «многое произошло».