Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Одной из категорий, для которых предусмотрено увеличение, станут пенсионеры, достигшие 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена: с 8907,7 до 17 815,4 рубля. Кроме того, сохраняется ежемесячная надбавка за уход — 1314 рублей. В регионах, где действует районный коэффициент, итоговая сумма будет выше — от 1,15 до 1,19 раз, в зависимости от территории проживания. Аналогичные правила применяются и к инвалидам первой группы, независимо от их возраста.