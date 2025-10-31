Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Последний месяц осени обещает стать насыщенным на законодательные изменения. В ноябре россиян ожидает целый ряд нововведений, затрагивающих самые разные сферы жизни. Вступят в силу новые нормы, связанные с индексацией пенсий и зарплат, обновленным порядком взыскания долгов, а также изменениями в оформлении наследства. Подробнее том, какие именно поправки начнут действовать и как они повлияют на повседневность граждан, — в материале «Известий».
Индексация пенсий
В ноябре 2025 года Социальный фонд России проведет плановый перерасчет пенсионных выплат. Повышение коснется нескольких категорий граждан и произойдет автоматически. Подавать заявления для этого не потребуется.
Одной из категорий, для которых предусмотрено увеличение, станут пенсионеры, достигшие 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена: с 8907,7 до 17 815,4 рубля. Кроме того, сохраняется ежемесячная надбавка за уход — 1314 рублей. В регионах, где действует районный коэффициент, итоговая сумма будет выше — от 1,15 до 1,19 раз, в зависимости от территории проживания. Аналогичные правила применяются и к инвалидам первой группы, независимо от их возраста.
Перерасчет также затронет членов летных экипажей гражданской авиации. Размер их доплат зависит от условий труда и продолжительности специального стажа. Минимальный стаж для мужчин составляет 25 лет, для женщин — 20 лет. За каждый дополнительный год сверх этого срока начисляется 1% от среднемесячного заработка, при этом общий размер выплат не может превышать 75−85% прежнего оклада.
Дополнительные выплаты предусмотрены и для работников угольной промышленности. Право на них имеют специалисты с не менее чем с 25 годами стажа в шахтах или на строительстве шахт. Для отдельных профессий, таких как горнорабочие очистного забоя и проходчики, минимальный стаж снижен до 20 лет. Средний размер прибавки составит от 1500 до 3000 рублей.
На одного человека — 20 сим-карт
С 1 ноября 2025 года в России начнут действовать новые положения Федерального закона от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ, который вносит изменения в закон «О связи» и ряд других нормативных актов. Данные поправки направлены на повышение прозрачности и безопасности в сфере мобильной связи.
Одним из ключевых нововведений станет ограничение количества сим-карт, оформленных на одного человека. Согласно обновленной редакции Федерального закона от 7 июня 2003 года № 126-ФЗ «О связи», с 1 апреля 2025 года сотрудник, которому организация предоставляет корпоративную мобильную связь, сможет иметь не более 20 сим-карт. Начиная с 1 ноября 2025 года, если этот лимит будет превышен, операторы связи будут обязаны отказать в обслуживании абонента.
Кроме того, до 1 ноября 2025 года все операторы связи должны завершить верификацию своих абонентов. После этой даты пользоваться услугами мобильной связи смогут только те клиенты, чьи данные подтверждены.
Проверить, сколько сим-карт зарегистрировано на свое имя, граждане могут в личном кабинете на портале «Госуслуги» — в разделе «Сим-карты». Если основной номер не отображается, возможно, он был оформлен по старому паспорту. В таком случае данные необходимо обновить у своего оператора связи. Также информацию можно уточнить через службу поддержки или лично в офисе мобильного оператора.
Новые правила взыскания налоговых долгов с физлиц
С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила внесудебного взыскания задолженностей с граждан. Изменения утверждены Федеральным законом № 448-ФЗ от 31 июля 2023 года и направлены на упрощение процедур при наличии бесспорных долгов, когда их сумма и факт не вызывают сомнений.
Теперь отдельные категории долгов можно взыскивать без обращения в суд, на основании решения налоговых органов. К таким случаям относятся налоги, указанные в декларации 3-НДФЛ, транспортный и имущественные налоги и обязательства по нотариально удостоверенным сделкам (займам, кредитам и распискам).
Ранее для взыскания любой задолженности требовалось судебное решение и исполнительный лист. После вступления закона в силу ФНС получит право направлять клиенту требование об уплате напрямую. Однако долги, возникшие до 1 ноября 2025 года, будут взыскиваться по прежним правилам, через судебное разбирательство.
Информирование будет осуществляться через личный кабинет на сайте ФНС и портал «Госуслуги», а также направляться заказным письмом. Если долг не будет погашен в установленный срок, налоговый орган сможет самостоятельно списать сумму и передать материалы в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
При этом закон предусматривает защитные меры для граждан. Взыскание не распространяется на социальные выплаты и не может превышать 50% от поступлений на банковский счет. Решения налоговых органов можно оспорить. Для этого достаточно подать жалобу или заявление в свободной форме.
Проверка долгов для наследников
Нововведения затронут и работу нотариусов. С 24 ноября 2025 года в России вступает закон от 23 ноября 2024 года № 407-ФЗ, который вводит для них дополнительные обязанности для оформления наследства. Согласно документу, они будут информировать наследников о непогашенных кредитах умершего. Данное изменение направлено на повышение прозрачности процедуры наследования и защиту граждан от неожиданных финансовых обязательств.
Правила наследования в России по-прежнему определяются Гражданским кодексом. Имущество умершего может быть передано по завещанию, наследственному договору или по закону, если соответствующих документов нет. В последнем случае наследники определяются в порядке очередности, которых всего восемь. К первой относятся супруг, дети и родители умершего, к последней — нетрудоспособные иждивенцы, проживающие совместно с ним. При этом завещание позволяет изменить установленную законом очередность или назначить наследником любое лицо, не обязательно родственника.
Стоит помнить, что вместе с правом на имущество наследники принимают и долговые обязательства умершего. Поэтому новые правила особенно важны. Они дают возможность заранее оценить финансовое состояние наследователя и решить — принять наследство или отказаться от него.
Маркировка промышленного оборудования и кормов для животных
В России с 1 ноября 2025 года запускается пилотный проект по маркировке промышленного оборудования. В список продукции, участвующей в эксперименте, включены дизельные и газопоршневые генераторы, двигатели внутреннего сгорания, синхронные генераторы и подшипники. Пилотный проект продлится до августа 2026 года.
Сама маркировка представляет собой систему отслеживания движения товара от производителя до конечного покупателя. На каждую единицу продукции наносится уникальный цифровой код, который позволяет контролировать ее оборот и защищает рынок от подделок.
Помимо этого, с 1 ноября для производителей и поставщиков растительных масел и кормов для животных вводится обязательное требование передавать информацию о товарах в организацию «Честный знак». Данное нововведение направленно на повышение прозрачности поставок и обеспечение того, чтобы на прилавках магазинов присутствовала исключительно легальная и безопасная продукция.
Продажа метанола и метанолсодержащих жидкостей
С 1 ноября 2025 году в России начнут действовать новые требования к обороту метанола и жидкостей, содержащих его. В соответствии с Федеральным законом от 23 мая 2025 года № 108-ФЗ, продавать такую продукцию смогут только организации и индивидуальные предприниматели, включенные в государственный реестр.
Закон также устанавливает, что оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей допускается только при обязательной денатурации, то есть добавлении веществ, делающих продукт непригодным для употребления в пищу или в иных нецелевых целях.
Данное требование вступит в силу после того, как правительство утвердит отдельный нормативный акт, устанавливающий порядок и технические условия проведения этой процедуры.
Отказ от ЭДО
С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба завершает переход на обновленный формат электронного взаимодействия и окончательно прекращает прием обращений через операторов электронного документооборота (ЭДО). Отныне все неформализованные документы, такие как запросы, пояснения, жалобы и письма, можно будет направлять только через личный кабинет налогоплательщика (ЛК ФНС) или портал «Госуслуги».
При этом порядок подачи налоговой отчетности и деклараций, получения уведомлений и обмена первичными документами с контрагентами остается прежним и продолжит осуществляться через ЭДО.
Такое решение связано с переходом ФНС на более современные и безопасные цифровые форматы взаимодействия. Новый порядок позволит упростить обработку обращений, сократить время их рассмотрения и повысить защищенность данных налогоплательщиков.
Переход к новым правилам осуществляется поэтапно. С 1 июля 2025 года был уменьшен максимальный размер файлов, отправляемых через ЭДО, до 1 мегабайта. С 1 октября запретили прикладывать вложения к письмам, а с 1 ноября прием обращений через операторов ЭДО полностью прекращается.
Новые стандарты работы брокеров с клиентами
C 5 ноября вступают в силу обновленные правила взаимодействия брокеров с клиентами. Отныне контроль квалификации сотрудников и оценка уровня подготовки инвесторов будут осуществляться по документам, утвержденным Банком России. На их основе также будет выстроен порядок рассмотрения жалоб граждан.
Согласно изменениям, брокеры обязаны заранее информировать клиентов о возможных рисках и воздерживаться от навязывания дополнительных финансовых инструментов, если клиент недостаточно осведомлен о них. Кроме того, новые требования предусматривают повышение качества обслуживания: брокеры должны эффективнее реагировать на обращения и претензии клиентов.
Внутренний контроль в банках
До 13 ноября 2025 года большинству российских банков необходимо обновить свои правила внутреннего контроля (ПВК), действовавшие по состоянию на 13 августа 2025 года. Требование установлено Положением Банка России от 18 июня 2025 года № 860-П.
Одним из ключевых изменений стало установление нового подхода к оценке рисков. Ведение бизнеса без обязательной лицензии теперь должно рассматриваться как фактор, повышающий вероятность совершения подозрительных операций. Это позволит банкам оперативнее выявлять признаки незаконной деятельности и предотвращать участие в схемах с нарушением законодательства.
Кроме того, ПВК необходимо дополнить программой по реализации прав и обязанностей участника платформы цифрового рубля. Это связано с расширением его использования в финансовых операциях и необходимостью выработать внутренние механизмы контроля за их прозрачностью. Расширен и перечень признаков необычных операций. Теперь в него входят группы признаков, указывающих на возможную нелегальную деятельность на финансовом рынке. Это позволит кредитным организациям более точно выявлять подозрительные трансакции и своевременно сообщать о них в уполномоченные органы.
При этом Банк России уточняет, что в правила внутреннего контроля можно не включать отдельные программы или положения, если они не относятся к видам деятельности, которыми организация фактически не занимается.