Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С декабря 2025 года в России вступает в силу ряд новых законов, которые заметно повлияют как на повседневную жизнь граждан, так и на бизнес. Среди ключевых изменений — увеличение ставки утилизационного сбора на импортные автомобили и усиление контроля за деятельностью застройщиков. Подробнее о том, какие именно нововведения ожидают страну в декабре и чем они обернутся для разных сфер, — в материале «Известий».