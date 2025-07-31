Что изменится в жизни россиян с 1 августа

В августе вступят в силу сразу несколько важных законов, которые повлияют на жизнь россиян. Так, теперь клиенты операторов связи смогут устанавливать ограничение на получение рассылок, а несовершеннолетним потребуется разрешение родителей для открытия счета в банке. О том, какие еще новинки принесет последний месяц лета, — в материале «Известий».
Перерасчет пенсий
С 1 августа 2025 года СФР пересчитает страховые пенсии работающим пенсионерам. Прибавку в беззаявительном порядке стоит ожидать тем, кто работал в прошлом году и за кого работодатели перечисляли взносы. Коснется она только страховой части. Сумма индексации будет индивидуальной и зависит от размера заработка и пенсионных коэффициентов, максимум их можно получить три. А значит, в 2025 году прибавка не превысит 437 рублей.
Гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам первой группы надбавка за уход составит 1314 рублей к страховой пенсии и 1377 — к госпенсии. Их будут ежегодно индексировать.
Кроме того, 1 августа традиционно пересчитают пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности.
Доплата малоимущим
С последнего летнего месяца малоимущие семьи с детьми смогут получать повышенное единое пособие, если продление выплаты назначено на август. Увеличение произойдет в том случае, если за год финансовое положение родителей ухудшилось.
Напоминаем, что на такую поддержку от государства имеют право рассчитывать малообеспеченные беременные женщины, вставшие на учет в женской консультации в ранние сроки, родители, опекуны и усыновители детей до 17 лет. Важно, чтобы были соблюдены несколько условий: получатели должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на ее территории, а среднедушевой доход семьи — не превышать региональный прожиточный минимум на душу населения, действующий на дату обращения.
Отказ от спама
С 1 августа россияне смогут оформить запрет на получение спама и прочих нежелательных СМС-рассылок. Это получится сделать в рамках федерального закона от 01.04.2025 N 41-ФЗ. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении оператора связи и выбрать соответствующую опцию, также это можно будет сделать при личном обращении в салон.
Поставщик услуг обязан ограничить получение таких сообщений на следующий календарный день после подачи заявления. В ином случае клиент сможет подать жалобу на него через специальный сервис, который планируют запустить на портале «Госуслуги».
Счета подростков
Владимир Путин подписал федеральный закон от 24 июня 2025 года № 178-ФЗ, который в том числе ограничивает возможность подростков открывать счета в банках. Теперь несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет для этого потребуется предоставить письменное согласие родителей или прочих законных представителей.
При этом подростки всё же смогут сами открыть счета в некоторых случаях, например, если ребенок приобрел полную дееспособность, вступив в брак или пройдя процедуру эмансипации (означает полную дееспособность молодого человека, проводится с участием органов опеки или в судебном порядке. — «Известия»).
Ранее несовершеннолетние могли самостоятельно заключать договоры на открытие счетов с 14 лет, однако мошенники нередко использовали их в своих целях. Предполагается, что новый закон снизит риск возникновения таких ситуаций.
Запуск «Антикартеля»
В августе этого года Федеральная антимонопольная служба запускает государственную информационную систему «Антикартель». Новинка использует технологии искусственного интеллекта для обнаружения сговоров между компаниями.
«Антикартель» будет собирать и анализировать данные о торгах, участниках, их реквизитах и финансовой отчетности, ценах и объемах продаж на товарных рынках, чтобы выявить признаки возможного сговора: заявки с одного IP-адреса, одинаковые ошибки в документах, регулярное чередование победителей на похожих торгах и прочее. В случае наличия большого количество подозрительных совпадений ФАС начнет проверку поставщика.
В случае подтверждения нарушения виновникам грозит административная либо уголовная ответственность: самый серьезный проступок наказывается лишением свободы на срок до семи лет и штрафом в размере 5 млн рублей.
Быстрые выплаты по ОСАГО
С 1 августа водители смогут быстрее получать выплаты по ОСАГО, так как страховые компании будут обязаны принимать электронные заявления и не смогут затягивать время.
Ранее такие организации могли дожидаться бумажного документа, чтобы начать процедуру выплаты, новые правила обяжут страховые реагировать в течение определенного срока.
Один — компания
С 1 августа любой человек или юридическое лицо сможет создать компанию, где будет единственным участником либо акционером. Соответствующие поправки в ГК РФ подписал президент Владимир Путин. Кроме того, с начала месяца не придется удостоверять решения единственного акционера по вопросам общего собрания, если иное не предусмотрено уставом организации.
Подобная процедура была запрещена законодательно в 1995 году, чтобы пресечь возможные уклонения от уплаты налогов и уход от ответственности за долги через создание сложных цепочек компаний.
Контроль денежных операций
20 августа начнет действовать обновленный перечень операций в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из списка исключат случаи, когда физлицо вносит наличные от 1 млн рублей в уставный капитал или получает их по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент; а также поступление средств на спецсчет для государственных гособоронзаказов.
В то же время список пополнят несколько операций. Например, покупка или продажа инвестиционных драгметаллов, камней, ювелирных изделий и их лома, памятных монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.
Все сведения о контролируемых операциях банки должны будут направлять в Росфинмониторинг. Нарушение правил грозит серьезными штрафами до 400 тыс. рублей или приостановлением деятельности до 60 дней.
Проверкам не помеха
Федеральный закон от 23.07.2025 № 236-ФЗ, который начинает действовать 3 августа, уточняет общую статью КоАП РФ о наказании тех, кто мешает проводить законные проверки или уклоняется от них.
Документ расширяет сферу применения наказаний на все виды контрольно-надзорных мероприятий и включает действия, проводимые в рамках любого государственного и муниципального контроля, а также иных функций надзора, возложенных на должностных лиц нормативными актами президента, правительства или федеральными законами, в том числе специальные режимы.
Оформление патента
Федеральный закон от 23.07.2025 № 235-ФЗ постановляет, что с 3 августа подать заявку на выдачу патента можно будет в течение одного года со дня раскрытия информации об изобретении — ранее этот срок составлял шесть месяцев, иначе изобретение утрачивало новизну.
В частности, изменения затронут случаи, когда автор рассказал об изобретении на выставке или публично описал его функции в СМИ.