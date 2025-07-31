Что изменится в жизни россиян с 1 августа

С 1 августа 2025 года СФР пересчитает страховые пенсии работающим пенсионерам. Прибавку в беззаявительном порядке стоит ожидать тем, кто работал в прошлом году и за кого работодатели перечисляли взносы. Коснется она только страховой части. Сумма индексации будет индивидуальной и зависит от размера заработка и пенсионных коэффициентов, максимум их можно получить три. А значит, в 2025 году прибавка не превысит 437 рублей.