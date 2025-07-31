Что изменится в квитанциях ЖКХ и как получить льготы с 1 августа

Изменения в квитанциях ЖКХ с 1 августа
Первое изменение связано с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, подача электроэнергии и газа, вывоз мусора
По данным экспертов системы «Гарант», процент индексации в зависимости от конкретного субъекта РФ колеблется в интервале от 8,6% до 21,1%. При этом власти регионов вправе вводить свои коэффициенты, которые не могут превышать предельные индексы, установленные правительством РФ.
Второе изменение — это появление в квитанции новой строки «Уборка общедомовых помещений», которая детализирует сумму платы за поддержание чистоты в подъездах, лифтах и входных группах.
Ранее сумма оплаты данных услуг входила в общую строку «Содержание жилья».
Нововведение позволит владельцам квартир лучше понимать, за что они платят и жаловаться в управляющую компанию или Государственную жилищную инспекцию, если услуги оказывают некачественно или реже, чем положено. Напомним, есть нормативы по каждому виду услуг. Так, подметать и мыть полы в указанных выше помещениях должны два-три раза в неделю, а протирать пыль еженедельно.
Кого освободили от оплаты ЖКУ с 1 августа
Рассмотрим категории россиян, которые имеют право на льготы в части оплаты ЖКУ.
Пенсионеры. В ряде регионов пенсионеры вправе получить компенсацию за оплату взносов по капремонту (ст. 169 ЖК РФ). Так, если пенсионеру в июле исполнилось 70 лет, то в августе ему компенсируют 50% расходов на оплату взносов, а если 80 лет, то такие затраты компенсируют полностью. Данная льгота действует, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях. При этом есть дополнительные условия ее получения, которые можно узнать в местных органах соцзащиты или в МФЦ.
Инвалиды. Инвалидам I и II групп, а также семьям с детьми-инвалидами, положена компенсация части затрат на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капремонт. Она может составлять до 50% всех от расходов. Подробные условия возврата денег можно узнать через МФЦ или органы соцзащиты.
Многодетные и малообеспеченные семьи. Для многодетных семей на федеральном уровне действует скидка в размере 30% на оплату ЖКУ. При этом власти субъектов РФ вправе предоставить ее в большем размере.
Более подробные условия предоставления таких льгот можно узнать через МФЦ или органы соцзащиты.
Кого освободили полностью. Полное освобождение от оплаты ЖКУ положено:
- Героям СССР и России;
- полным кавалерам ордена Славы;
- членам семей погибших Героев СССР и России и кавалеров ордена Славы.
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