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Что изменится в квитанциях ЖКХ и как получить льготы с 1 августа

С 1 августа россиянам будут присылать обновленные квитанции ЖКХ. Они содержат два важных изменения. На что следует обратить внимание и какие есть льготы — разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Изменения в квитанциях ЖКХ с 1 августа

Первое изменение связано с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, подача электроэнергии и газа, вывоз мусора и т. д.). Напомним, что индексацию провели с 1 июля (Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2024 № 3287-р), на платежки с новыми цифрами пришли еще не всем.

По данным экспертов системы «Гарант», процент индексации в зависимости от конкретного субъекта РФ колеблется в интервале от 8,6% до 21,1%. При этом власти регионов вправе вводить свои коэффициенты, которые не могут превышать предельные индексы, установленные правительством РФ.

Эта индексация тарифов заложена в обновленную квитанцию.

Второе изменение — это появление в квитанции новой строки «Уборка общедомовых помещений», которая детализирует сумму платы за поддержание чистоты в подъездах, лифтах и входных группах.

Ранее сумма оплаты данных услуг входила в общую строку «Содержание жилья».

Нововведение позволит владельцам квартир лучше понимать, за что они платят и жаловаться в управляющую компанию или Государственную жилищную инспекцию, если услуги оказывают некачественно или реже, чем положено. Напомним, есть нормативы по каждому виду услуг. Так, подметать и мыть полы в указанных выше помещениях должны два-три раза в неделю, а протирать пыль еженедельно.

Кого освободили от оплаты ЖКУ с 1 августа

Рассмотрим категории россиян, которые имеют право на льготы в части оплаты ЖКУ.

Пенсионеры. В ряде регионов пенсионеры вправе получить компенсацию за оплату взносов по капремонту (ст. 169 ЖК РФ). Так, если пенсионеру в июле исполнилось 70 лет, то в августе ему компенсируют 50% расходов на оплату взносов, а если 80 лет, то такие затраты компенсируют полностью. Данная льгота действует, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях. При этом есть дополнительные условия ее получения, которые можно узнать в местных органах соцзащиты или в МФЦ.

Инвалиды. Инвалидам I и II групп, а также семьям с детьми-инвалидами, положена компенсация части затрат на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капремонт. Она может составлять до 50% всех от расходов. Подробные условия возврата денег можно узнать через МФЦ или органы соцзащиты.

Многодетные и малообеспеченные семьи. Для многодетных семей на федеральном уровне действует скидка в размере 30% на оплату ЖКУ. При этом власти субъектов РФ вправе предоставить ее в большем размере.

Малообеспеченным семьям субсидии положены в случае, если затраты на ЖКУ превышают определенную долю их дохода. На федеральном уровне эта доля составляет 22%. Региональные власти вправе снижать указанный лимит.

Более подробные условия предоставления таких льгот можно узнать через МФЦ или органы соцзащиты.

Кого освободили полностью. Полное освобождение от оплаты ЖКУ положено:

  • Героям СССР и России;
  • полным кавалерам ордена Славы;
  • членам семей погибших Героев СССР и России и кавалеров ордена Славы.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

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