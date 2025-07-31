Что изменится в квитанциях ЖКХ и как получить льготы с 1 августа

Пенсионеры. В ряде регионов пенсионеры вправе получить компенсацию за оплату взносов по капремонту (ст. 169 ЖК РФ). Так, если пенсионеру в июле исполнилось 70 лет, то в августе ему компенсируют 50% расходов на оплату взносов, а если 80 лет, то такие затраты компенсируют полностью. Данная льгота действует, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях. При этом есть дополнительные условия ее получения, которые можно узнать в местных органах соцзащиты или в МФЦ.