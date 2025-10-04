Ричмонд
Что делать, если товар пришел бракованный. Видео

Получили товар с браком? Не спешите расстраиваться. Что делать — рассказал Финансам Mail Антон Северин, директор департамента социальных сетей Роскачества.

Вы имеете полное право вернуть деньги или обменять покупку. По закону требовать компенсацию за некачественный товар можно в течение всего срока службы. А если он не указан — в течение 10 лет!

Вы можете выбрать: вернуть деньги, обменять товар, сделать бесплатный ремонт или снизить покупную цену.

Всё это прописано в законе «О защите прав потребителей». Для этого напишите продавцу претензию в свободной форме. Обязательно укажите: наименование продавца, свои контактные данные, название и цену товара, дату покупки, в чём заключается брак, и какое требование вы предъявляете.

Например: «Прошу вернуть деньги за товар с дефектом».

Продавец обязан рассмотреть вашу претензию в течение 10 дней. А если продавец отказывается возвращать деньги и утверждает, что дефект образовался по вине покупателя, настаивайте на проведении экспертизы.

В этом случае специалисты составляют заключение, в котором указывается наличие или отсутствие недостатков в конкретном товаре и по чьей вине они возникли. Так что главное — не молчите. Бракованный товар — не ваша проблема. Вы имеете право на качественный товар или на возврат денег!

