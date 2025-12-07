Что будет с ключевой ставкой на заседании ЦБ в декабре: мнения экспертов

«Таким образом, часть значимых для ЦБ макроэкономических данных не позволяет с уверенностью говорить о том, что снижение инфляция имеет устойчивый характер. Несмотря на это, регулятор не ужесточает риторику и говорит о сохранении взвешенного подхода к принятию решений. Если ориентироваться на комментарии Банка России, то, как представляется, можно ожидать, что ключевая ставка в декабре будет снижена до 16%. Сохранение ключевой ставки также возможно, но только в том случае, если в декабрьских данных проинфляционные риски станут более выраженными», — резюмировала Ващелюк.