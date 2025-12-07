Что будет с ключевой ставкой на заседании ЦБ в декабре: мнения экспертов

На последнем заседании 24 октября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 16,5%. Это решение ЦБ стало четвертым подряд смягчением денежно-кредитной политики. Цикл снижения ставки начался с заседания в июне, когда регулятор принял решение опустить ключевую ставку с 21 до 20% годовых, затем в июле ставку понизили до 18%, а в сентябре — до 17% годовых.
«РБК Инвестиции» изучили ситуацию на рынке перед заседанием по ключевой ставке 19 декабря, а также попросили экспертов порассуждать о том, какое решение примет Банк России и что будет на это решение влиять.
Ситуация на рынке перед заседанием 19 декабря и риторика Банка России.
В пресс-релизе по итогам октябрьского заседания по ключевой ставке Банк России отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. «Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — следует из сообщения регулятора.
При этом сигнал остался нейтральным — регулятор намерен поддерживать жесткую монетарную политику для возвращения инфляции к цели в 4−5% до конца 2026 года. «Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — отметили в ЦБ.
Также регулятор обновил среднесрочный прогноз, согласно которому с 27 октября и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4−16,5% (в июльском прогнозе — 16,3−18,0%). В 2026 году, согласно прогнозу, ключевая ставка будет находиться на уровне 13−15% (против 12−13% ранее).
Прогноз по инфляции на 2025 год ухудшен с 6−7% до 6,5−7%. Прогноз на 2026 год изменился с 4% до 4−5%.
По данным Росстата, индекс потребительских цен с 25 ноября по 1 декабря вырос на 0,04% против роста на 0,14% неделей ранее. Всего с начала года ИПЦ прибавил 5,27%. Минэкономразвития сообщило, что в годовом выражении инфляция замедлилась до 6,61% против 6,92% неделей ранее.
Инфляционные ожидания населения России в ноябре 2025 года резко выросли и составили 13,3% против 12,6% в сентябре и октябре, следует из опроса «инФОМ». Показатель вернулся на уровни августа 2025-го, когда ожидаемая инфляция была на уровне 13,5%.
Ключевая ставка вернется на нейтральный уровень в 2027 году, а в 2026 году Банк России видит возможности для ее снижения. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя на пленарном заседании Госдумы доклад «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов».
«Мы перейдем от жесткой денежно-кредитной политики к нейтральной, а нейтральную мы оцениваем, когда наша ключевая ставка будет 7,5−8,5%. По нашему уточненному прогнозу, это произойдет в 2027 году и денежная масса будет к 2027 году расти на 7−12%», — сказала Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос депутата Госдумы.
При этом в следующем году ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки, добавила глава ЦБ.
«Мы уточнили прогноз — 13−15%, но это средняя по году. Мы входим с более высокой ставкой. Например, по этому году оценочная наша ставка средняя — 19%. Мы видим, сейчас она 16,5%. Поэтому на следующий год мы предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки. Переход к нейтральной ставке на базе снижения инфляции позволит нам иметь умеренные ставки по экономике в целом», — отметила Набиуллина.
На последнем заседании по ключевой ставке в 2025 году совет директоров Банка России может как снизить, так и сохранить ее на прежнем уровне, заявил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов во время рабочей поездки в Екатеринбург.
«С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки», — сказал он.
Какое решение примет ЦБ на заседании 19 декабря: мнения экспертов
Снижение ключевой ставки на ближайшем декабрьском заседании совета директоров Банка России будет «новогодним подарком» россиянам, но это не базовый сценарий, заявил в интервью Радио РБК первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме ВТБ «Россия зовет!».
По мнению Пьянова, по итогам заседания 19 декабря возможны два исхода:
- первый и базовый — сохранение ставки неизменной с аргументацией, что нас ожидает турбулентный первый квартал из-за повышения НДС, который неизбежно в течение нескольких месяцев переставит цены вверх на некоторые продукты и услуги в индексе потребительских цен и скорректирует инфляционные ожидания;
- второй — возможен «новогодний подарок» россиянам в виде символического снижения [ставки] с 16,5 до 16%.
Опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты также придерживаются мнения, что на декабрьском заседании регулятор будет выбирать между двумя опциями — сохранением ставки или ее снижением на 50 б.п. — до 16%, поскольку макроэкономическая ситуация остается неоднозначной.
Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева полагает, что Банк России снизит ключевую ставку до 16%. По ее оценкам, на текущий момент инфляционная картина выглядит благополучно — в последние недели инфляция складывается ниже среднего значения 2017−2021 годов, а годовая инфляция держится вблизи прогнозного диапазона Банка России.
В то же время Пырьева напомнила, что заметный вклад вносит нормализация ситуации с ценами на бензин, однако проинфляционный риск в этом ключе в перспективе сохраняется. Вместе с тем она отмечает ожидаемое с 2026 года повышение налогов, что также негативно отразится в инфляции.
«С учетом имеющихся рисков пока мы с осторожностью смотрим на возможность более широкого шага в снижении ставки на заседании в декабре, однако на данный момент уже не исключаем такой возможности ввиду умеренно благоприятной картины по инфляции и роста рисков нестабильности для бизнеса», — резюмировала она.
Банк России, вероятнее всего, снизит ключевую ставку до 16% и сохранит нейтральный сигнал, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Однако, по ее мнению, последняя макроэкономическая статистика выглядит неоднозначно:
- с одной стороны, инфляция по итогам года может оказаться ниже обновленного прогноза Банка России из-за вероятного замедления роста цен в ноябре. При этом геополитическая ситуация пока складывается лучше, чем перед октябрьским заседанием Банка России, а рубль заметно укрепился в условиях улучшения геополитического фона и притока валюты на счета экспортеров в сентябре;
- с другой стороны, в данных есть и значимые проинфляционные тенденции: инфляционные ожидания бизнеса и населения в ноябре выросли, а траектория денежных агрегатов формируется выше комфортных уровней. Также сохраняется неопределенность по поводу масштаба проинфляционных эффектов, связанных с предстоящим повышением НДС и тарифов.
«Таким образом, часть значимых для ЦБ макроэкономических данных не позволяет с уверенностью говорить о том, что снижение инфляция имеет устойчивый характер. Несмотря на это, регулятор не ужесточает риторику и говорит о сохранении взвешенного подхода к принятию решений. Если ориентироваться на комментарии Банка России, то, как представляется, можно ожидать, что ключевая ставка в декабре будет снижена до 16%. Сохранение ключевой ставки также возможно, но только в том случае, если в декабрьских данных проинфляционные риски станут более выраженными», — резюмировала Ващелюк.
28 ноября Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих повышение НДС с 20 до 22% с сохранением льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров, с 1 января 2026 года.
Основной эффект на цены от повышения НДС проявится в декабре—январе, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В Банке России оценили влияние от повышения НДС на инфляцию в 0,8 п.п.
Министр финансов Антон Силуанов в рамках форума ВТБ «Россия зовет!» сообщил, что изменение НДС пройдет незаметно с учетом проводимой властями жесткой денежно-кредитной политики.
Если не произойдет существенного ухудшения данных до заседания, то компромиссным вариантом могло бы стать снижение ключевой ставки до 16%, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Аргументами за снижение она называет:
- замедление инфляции. Данные Росстата показывают, что несмотря на преобладание проинфляционных факторов, инфляция продолжает замедляться. Таким образом, по итогам года инфляция может не только уложиться в октябрьский прогноз ЦБ (6,5−7%), но и уйти ниже этого прогноза;
- укрепляющийся рубль. Укрепление национальной валюты может продолжить вносить вклад в замедление инфляции, отчасти компенсируя проинфляционное влияние повышения утильсбора и НДС;
- стабилизация цен на бензин. С начала ноября они перешли к коррекционному снижению после сильного роста в сентябре-октябре.
При этом Беленькая отмечает, что факторами в пользу сохранения ставки могут стать повышение инфляционных ожиданий населения, ускорение роста корпоративного кредитования, ипотеки и денежных агрегатов в октябре, а также ухудшение условий для российского нефтегазового экспорта после блокирующих санкций США на «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ» — будущие риски для экспорта и курса рубля.
«До декабрьского заседания Банка России будут доступны дополнительные важные данные, которые могут повлиять на решение. Например, динамика потребления в октябре, инфляция в ноябре, новая точка данных по безработице (октябрь) и зарплатам (сентябрь), возможно, предварительные данные по кредитованию в ноябре», — напомнила Ольга Беленькая.
Банк России, скорее всего, возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки на декабрьском заседании, считает главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский.
«С одной стороны инфляция пока что движется в рамках среднесрочного прогноза регулятора, и опустилась ниже значимого уровня в 7%. Темпы роста кредитования несколько снизились, а курс рубля не просто остается стабильным, а даже несколько укрепляется. С другой стороны, на решение ЦБ могут оказать влияние данные по инфляционным ожиданиям населения и наблюдаемой инфляции, которые увеличились в ноябре», — отметил аналитик.