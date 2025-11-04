Россиянам рассказали, как делится ипотека при разводе

Аналогичным образом делятся и общие долги супругов, в том числе по ипотеке. При этом важно учитывать, что ипотечное жилье находится в залоге у банка. Поэтому любые сделки с ним могут проводиться только с разрешения кредитной организации. То есть супругам потребуется согласовать с ней порядок раздела квартиры и оставшейся суммы долга. Если банк не захочет пойти навстречу или супруги не достигнут соглашения, вопрос будет решаться в судебном порядке.