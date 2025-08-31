Что будет, если не погашать долг по кредитной карте

В отношении гражданина, признанного банкротом, устанавливаются определенные ограничения. В течение трех лет он не может занимать руководящие должности в организациях, а в кредитных учреждениях — на протяжении десяти лет. Открыть индивидуальное предпринимательство разрешается только через пять лет после признания банкротства. В течение этого срока также запрещено занимать руководящие посты в страховых или инвестиционных компаниях, а также негосударственных пенсионных фондах. При обращении за новым кредитом гражданин обязан в течение пяти лет информировать банк о том, что имеет статус банкрота.