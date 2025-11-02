Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России

Согласно документу, Christian Dior подала заявку 1 августа 2024 года. Ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2034 года. В качестве заявителя указана французская компания «Кристиан Диор Кутюр».
Товарный знак может использоваться в России для продажи одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров.
Бутики люксового бренда Dior закрылись в России еще в 2022 году. Вице-президент Союза торговых центр (СТЦ) Наталия Кермедчиева отметила 3 апреля, что возобновления работы магазинов компании в РФ не будет минимум ближайшие 5−7 лет.