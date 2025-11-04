Число регионов, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей, выросло

Средняя ежемесячная зарплата в конце лета в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее. При этом количество регионов, где россияне зарабатывают более 100 тысяч рублей, за год выросло на два — до 12.
Самые высокие ежемесячные выплаты были на Чукотке — 193 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 173 тысячи рублей и Москве — 161 тысяча рублей. Эти регионы возглавляли список и годом ранее.
Также россияне получали свыше 100 тысяч рублей в Магаданской области (152,5 тысячи рублей), на Камчатке (142,8 тысячи) и Сахалине (136,7 тысячи), в Ненецком (131,5 тысячи) и Ханты-Мансийском (120 тысячи) АО, Якутии (119,3 тысячи), в Санкт-Петербурге (109,9 тысячи), Мурманской (109,1 тысячи) и Московской (108,6 тысячи) областях.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, включая со сверхвысокими зарплатами.