Чипы под соусом, или что будет с поставками полупроводников после новых мер Трампа

6 августа 2025 года Дональд Трамп во время выступления в Белом доме объявил о введении 100-процентной пошлины на импорт полупроводников и чипов, применяемых в электронике, телекоммуникационном оборудовании и промышленности. От пошлины освобождаются компании, которые производят чипы в США или ведут строительство соответствующих мощностей на территории страны.
В тот же день Apple заявила о планах инвестировать дополнительно 100 млрд долларов в американское производство, а общий объем частных технологических инвестиций в экономику США с начала года превысил 1,5 трлн долларов. Новые тарифы стали логичным продолжением политики протекционизма американского президента и его политики «возвращения производства» в США.
Что это решение означает на практике?
Размер пошлины предполагает удвоение стоимости импорта для компаний, которые не попадают под исключения. Это создает прямой ценовой барьер для производителей, полностью зависящих от зарубежных мощностей. Крупные игроки вроде TSMC, Samsung или Nvidia получат преимущество, если их американские проекты позволят избежать дополнительной нагрузки.
Для остальных же выход на американский рынок станет и дороже, и сложнее. Понятно, что в долгосрочной перспективе ставка делается на перенос части мирового производства в США, но в краткосрочном плане принятые меры способны повысить цены на электронику и увеличить затраты в высокотехнологичных секторах.
Рынок полупроводников — сложная система взаимосвязей. Тайваньская TSMC производит более половины мировых контрактных чипов, Южная Корея через Samsung и SK Hynix лидирует в сегменте памяти, Китай активно развивает производство через SMIC, но остается зависимым от зарубежных технологий.
США сильны в проектировании и разработке архитектур, но значительная часть реального производства сосредоточена за пределами страны. Европейская ASML поставляет уникальное производственное оборудование для фотолитографии, без которого невозможен выпуск современных чипов. Такая структура делает глобальный рынок уязвимым к любым изменениям торговой политики крупных игроков.
Внутри США введенные тарифы могут ускорить ввод в эксплуатацию строящихся фабрик и увеличить поток инвестиций в производство. Это создаст новые рабочие места и снизит зависимость страны от импорта, особенно из стран, с которыми у Вашингтона натянутые отношения. Однако дополнительные затраты для компаний, не имеющих льгот, могут привести к росту цен на электронику и замедлению обновления технологической инфраструктуры. Так, стоимость нового iPhone, при условии, что он будет собран в США, составит порядка 3000 $. Для американских торговых партнеров, особенно в Азии, введенные тарифы могут привести к необходимости пересмотра стратегий экспорта и поиска альтернативных рынков.
«Эта мера продолжает политику, начатую еще при администрации Байдена, включая Закон о чипах и науке (CHIPS Act), который стимулировал внутреннее производство полупроводников. Пошлины направлены на привлечение инвестиций в США, как видно из реакции компаний TSMC (инвестиции в завод в Аризоне выросли до $300 млрд) и Apple ($600 млрд в американскую экономику)», — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Влияние на российскую экономику
Несмотря на то что Россия уже несколько лет ограничена в доступе к экспорту американских и европейских чипов, мировое удорожание полупроводников затронет и ее производство высокотехнологичных товаров. Параллельный импорт, через который сейчас поступает значительная часть современной электроники и комплектующих, станет дороже.
Это скажется на стоимости телекоммуникационного оборудования, серверов и промышленных автоматизированных систем. Если Китай, один из ключевых поставщиков для России, окажется вовлечен в жесткий тарифный конфликт с США, возможны перебои в поставках или перераспределение ресурсов в пользу китайского внутреннего рынка.
«Наиболее уязвимыми окажутся производители и интеграторы телекоммуникационных систем, бортовой электроники, промышленной автоматики, а также сборщики бытовой техники, в конструкции которой используются импортные SoC и ASIC (виды интегральных схем — прим. ред.). Даже те предприятия, которые закупают компоненты через азиатских дистрибьюторов, почувствуют эффект из-за роста цен по всей цепочке поставок. Определенный выигрыш могут получить лишь локальные производители простых микросхем, печатных плат, силовой электроники и сервисных услуг по ремонту и тестированию, но эти ниши слишком малы, чтобы компенсировать негативный эффект от удорожания передовой элементной базы», — объясняет ситуацию на российском рынке Ольга Квашенкина, кандидат физико-математических наук и глава холдинга SNDGLOBAL.
По сути, текущая ситуация увеличивает технологическую зависимость России от китайских производителей, что в условиях нестабильных международных отношений несет дополнительные риски. Вместе с тем эта ситуация может стимулировать развитие отечественной микроэлектроники и расширение программ импортозамещения.
Такой путь потребует значительных инвестиций, долгосрочного планирования и привлечения высококвалифицированных специалистов, но в перспективе может снизить критическую зависимость российских производств от внешних поставок комплектующих деталей.
«Речь идет о том, чтобы строить производственные и конструкторские процессы с ожиданием постоянной турбулентности на рынке элементной базы. Это включает резервирование поставщиков в дружественных странах, создание складских запасов критичных микросхем, перенос разработки на те решения, которые можно закупать стабильно, пусть даже они технологически уступают лучшим мировым аналогам. Такой подход не выведет Россию на технологическую автономию, но позволит сохранить работоспособность отрасли и выполнять заказы в условиях, когда доступ к передовым чипам будет оставаться ограниченным на годы вперед», — продолжает Ольга Квашенкина из SNDGLOBAL.
Реакция глобальных игроков
Китай, будучи одним из крупнейших экспортеров чипов в США, вероятно, предпримет ответные меры. Это может включать повышение пошлин на американские товары или ускорение программ по созданию независимой технологической базы.
«Введение пошлин может спровоцировать ответные меры, как это было в 2019 году, когда Китай ввел контрмеры на американские пошлины. Это указывает на риск эскалации глобальной торговой войны, что делает текущие тарифы частью долгосрочной перестройки мировой торговли. (…) Хотя конкретные 100% пошлины могут быть скорректированы или дополнены исключениями (как указано в случае компаний, строящих заводы в США), общий курс на протекционизм и локализацию производства чипов в США сохраняется. Трамп неоднократно подчеркивал важность возвращения технологий в США, рассматривая это как вопрос национальной безопасности», — заключает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Таким образом, введение новых тарифов отражает устойчивую тенденцию к технологическому протекционизму и регионализации производства, к которым так стремятся в Вашингтоне. США хотят закрепить контроль над критически важной отраслью, снизить зависимость от внешних источников и создать условия для внутреннего роста.
Для России это сигнал к ускорению диверсификации каналов поставок и укреплению собственной производственной базы. В мире, где торговая политика напрямую влияет на доступ к технологиям, способность адаптироваться становится ключевым фактором экономической устойчивости.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».