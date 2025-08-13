Чипы под соусом, или что будет с поставками полупроводников после новых мер Трампа

Внутри США введенные тарифы могут ускорить ввод в эксплуатацию строящихся фабрик и увеличить поток инвестиций в производство. Это создаст новые рабочие места и снизит зависимость страны от импорта, особенно из стран, с которыми у Вашингтона натянутые отношения. Однако дополнительные затраты для компаний, не имеющих льгот, могут привести к росту цен на электронику и замедлению обновления технологической инфраструктуры. Так, стоимость нового iPhone, при условии, что он будет собран в США, составит порядка 3000 $. Для американских торговых партнеров, особенно в Азии, введенные тарифы могут привести к необходимости пересмотра стратегий экспорта и поиска альтернативных рынков.