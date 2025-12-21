Четырехлетняя война: удалось ли обуздать инфляцию в России и мире

Глобальная инфляция, разогнавшаяся после пандемии, до сих пор не вошла в норму, но постепенно снижается. Российская тоже постепенно возвращается к целевому показателю. Насколько долго затянется этот процесс и как быстро нужно снижать ставки рефинансирования ЦБ? Как повлияли тарифы Трампа на мировую инфляцию? С чем связана дефляция в Китае? Как повлияет монетарная политика на ситуацию с ценами в России? Эти вопросы обсудили на вебинаре «Инфляция 2025 года: глобальные тренды и российская специфика» в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».
Быстрее, чем хотелось бы
Как отмечается в докладе агентства, после периода повышения ставок в большинстве развитых стран инфляция устойчиво вернулась к целевым значениям (таргету) или около них. При этом в государствах еврозоны инфляция колеблется вокруг целевого значения, тогда как в США устойчиво находится выше него. В Великобритании инфляция, вернувшись к значениям таргета в середине 2024-го, ускорилась снова в 2025-м. Это произошло за счет роста стоимости жилья для собственников, которая достигла пика в конце прошлого года, но на протяжении текущего снижается, что будет способствовать и замедлению общей инфляции в стране.
Базовая инфляция (рост цен за вычетом стоимости энергии и продуктов питания) также находятся на уровнях вокруг целевых значений в странах еврозоны и устойчиво выше них — в Великобритании и США, что свидетельствует о необходимости поддержания значительных ставок еще в течение некоторого периода.
В развивающихся странах инфляция в основном также вернулась к целевым значениям. Высокие темпы роста цен — более 20% — в 2025 году сохранились лишь в отдельных государствах, для которых проблемы инфляции в последние годы и даже десятилетия традиционны: Турция, Аргентина, Венесуэла, Боливия, Египет и ряд других стран Африки. Также традиционно сохраняются достаточно высокие (более 10%) темпы роста цен на пространстве бывшего СССР.
В целом не везде в 2025 году инфляция замедлилась так, как на это рассчитывали. Частично это может объясняться введением Белым домом пошлин против подавляющего большинства стран мира, в том числе и ключевых торговых партнеров. Впрочем, по оценке профессора РЭШ Олега Шибанова, тарифный эффект вряд ли может быть очень сильным, составляя для американской экономики около одного добавочного процентного пункта к «обычной» инфляции. Кроме того, он еще и растянут во времени.
Инфляция может вернуться
Центробанки за год серьезно смягчили свою монетарную политику, так как вопросы тормозящего экономического роста (а в некоторых случаях и рецессии) стали приоритетнее по сравнению с инфляцией. Для подавляющего большинства крупных центральных банков 2025-й стал годом постепенного сокращения процентных ставок. Обратных случаев совсем немного: Япония (в январе 2025-го) и Бразилия (четыре раза за год). В Японии инфляция находится на уровне устойчиво выше таргета с середины 2022 года, и, хотя Банк Японии пока расценивает этот процесс как возвращение к нормальному состоянию экономики после десятилетий дефляции, он уже начинает говорить о скором возможном увеличении ставки — для того, чтобы добиться нейтральных значений.
В Бразилии за неполный год ставка суммарно выросла с 12,25 до 15% — цикл повышения начался еще осенью 2024-го из-за появления инфляционных тенденций на фоне глобальной неопределенности и оживления внутренней экономической активности.
Как отметил начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин, существуют немалые риски, что инфляция в глобальном масштабе вернется. Помимо пошлин и фрагментирования мировой экономики он отметил, что нынешние относительно высокие показатели роста цен (выше 2% в большинстве даже развитых стран) происходят на фоне низкой стоимости большинства сырьевых ресурсов (не считая некоторых вроде золота, с которым особая история). Если же они взлетят по каким-то причинам, это может привести к новому витку инфляции. И противодействовать ей при помощи монетарной политики, по мнению аналитика, будет очень сложно из-за огромных бюджетных дефицитов, которые эти страны сейчас имеют. Поэтому риски ускорения инфляции никуда не ушли, считает Сусин.
Китай не как все
Особым случаем является Китай, идущий в этом смысле в противофазе к большей части остального мира. Китайская экономика на протяжении последних двух лет находится в состоянии дефляции. Индекс потребительских цен фиксируется на уровнях около нуля и иногда заходит в отрицательную область. В ряде секторов эти процессы приносят за собой все негативные последствия дефляционной спирали для экономики.
Устойчивая дефляция на протяжении последних месяцев наблюдается в категории продовольственных товаров и табака. Инфляционные процессы среди потребительских товаров видны только в категории «разнообразных товаров» (то сть. товаров, кроме еды и табака, жилья, транспорта, образования и культуры, здравоохранения). При этом состав этой категории — единственной, где цены растут, — китайской статистикой не раскрывается.
Среди причин дефляции в Китае — кризис на рынке недвижимости, который спровоцировал снижение потребления, а также введенные тарифы и ограничения со стороны США. Произведенную внутри Китая продукцию стало тяжелее реализовывать на внешних рынках, хотя экспорт остается стабильным за счет перенаправления торговых потоков.
Снижать, но не резко
В России, где инфляция в определенный момент коснулась двузначных показателей, общий мировой тренд по замедлению роста цен также зафиксировался. Сейчас же ее показатель составляет около 5,4%, то есть за весь год она вряд ли будет выше 5,5−5,6%.
Разные товары за прошедший год подорожали в разной степени — как и всегда, — однако в 2025-м не было товаров, подорожавших на порядок больше среднего значения инфляции. Сильнее всего за истекшие 12 месяцев с 18 ноября 2024-го на инфляцию повлиял бензин — он вырос на 14%, а в структуре потребительских расходов его доля составляет 4,35%. Более чем на 10% подорожали многие продукты питания. Также на 13−15% подорожали коммунальные услуги. Вклад в снижение темпов роста цен сделали яйца (-14%), картофель (-20%) и капуста (-19%).
Показатели наблюдаемой и ожидаемой инфляции, хоть и остаются высокими, также имели некоторую тенденцию к снижению, для наблюдаемой инфляции эта тенденция выражена в большей степени. Однако в ноябре 2025-го инфляционные ожидания выросли — вероятно, это связано с новостями о повышении НДС с 1 января 2026 года и изменении правил расчета утильсбора с 1 декабря 2025-го. Основной рост инфляционных ожиданий пришелся на группу населения, обладающего сбережениями, — их инфляционные ожидания увеличились с 11,1 до 12,3%, тогда как инфляционные ожидания группы населения без сбережений даже немного снизились — с 13,8 до 13,7%.
В некоторой степени снижается и напряженность на рынке труда: доля предприятий, отмечающих дефицит кадров, падает, хотя и не очень быстро. Впрочем, есть достаточно сильный разброс по секторам. Сохраняется сильный дефицит в сельском хозяйстве, водоснабжении. Сложной остается ситуация в обрабатывающей промышленности, несмотря на повышение обеспеченности предприятий кадрами. Ценовые ожидания предприятий также растут в последние два месяца года — 4,2% в октябре и 6,3% в ноябре по сравнению со средним за III квартал значением в 3,7%. Наконец, инфляция производителей в последние полгода остается низкой — около нуля.
Банк России активно снижает ставку в последние месяцы. Тем не менее, если ориентироваться на текущие уровни инфляции, реальная ставка остается крайне высокой, превышая 10%. Это один из самых высоких показателей в мире. Тем не менее, как считает Егор Сусин, ЦБ в будущем должен следовать скорее тренду, чем сиюминутным колебаниям. По его словам, темпы роста цен в ближайшие полгода будут как на качелях. Так, осенью мы уже увидели резкое замедление. Однако с января начнется сезонный рост, сопровождаемый ростом тарифов, а также эффекты, связанные с налогами. Летом же мы можем увидеть новое снижение темпов. В этой ситуации важно уменьшать ставку плавно, а не делать резких движений, считает экономист. Если же делать это быстро, то избыточный объем сбережений в условиях высоких инфляционных ожиданий может в одночасье выплеснуться на рынок.