Четырехлетняя война: удалось ли обуздать инфляцию в России и мире

Банк России активно снижает ставку в последние месяцы. Тем не менее, если ориентироваться на текущие уровни инфляции, реальная ставка остается крайне высокой, превышая 10%. Это один из самых высоких показателей в мире. Тем не менее, как считает Егор Сусин, ЦБ в будущем должен следовать скорее тренду, чем сиюминутным колебаниям. По его словам, темпы роста цен в ближайшие полгода будут как на качелях. Так, осенью мы уже увидели резкое замедление. Однако с января начнется сезонный рост, сопровождаемый ростом тарифов, а также эффекты, связанные с налогами. Летом же мы можем увидеть новое снижение темпов. В этой ситуации важно уменьшать ставку плавно, а не делать резких движений, считает экономист. Если же делать это быстро, то избыточный объем сбережений в условиях высоких инфляционных ожиданий может в одночасье выплеснуться на рынок.