Четырехдневная рабочая неделя: россияне рассказали, что думают о новом формате труда

Массовый переход на четырехдневную рабочую неделю пока воспринимается россиянами с осторожным скепсисом. Только 23,9% опрошенных уверены, что это планируемая трансформация — лишь вопрос времени. Еще четверть респондентов (25,9%) считают, что такой формат может прижиться в отдельных отраслях: прежде всего в сфере IT, креативных индустриях или различных сервисах и услугах.
На вопрос о предпочтительном графике большинство участников опроса (41,7%) выбрали именно четырехдневную рабочую неделю. Для сравнения, классический формат 5/2 поддержали лишь 22,8%. На третьем месте — удаленка с гибким графиком (12,4%), что говорит о стремление респондентов к более свободной организации труда.
Тем не менее более трети россиян (35,6%) сомневаются, что большинство сотрудников вообще захотят сокращенную неделю. В то же время почти 10% связывают грядущую перспективу с ситуацией на рынке труда, полагая, что при дефиците кадров работодатели могут стать гибче в этом вопросе.
Плюсы и минусы
Главный риск четырехдневки, по мнению россиян — снижение зарплат и премий: об этом заявили 35,7% респондентов. Четверть опрошенных (24,3%) опасаются, что нагрузка просто перераспределится, и придется делать тот же объем работы за меньшее количество дней. Кроме этого, часть респондентов боятся увольнений (10,2%), нестабильности для бизнеса (8,9%) и даже роста собственной лени (7,5%). И лишь 12,6% уверены, что четырехдневка — правильный и своевременный шаг, без каких-либо минусов.
В частности, среди преимуществ нового формата труда респонденты чаще всего называли возможность больше времени проводить с семьей или заняться личной жизнью (31,5%) и снижение уровня стресса и выгорания (25,4%).
Каждый шестой (15,5%) уверен, что при новом формате производительность труда вырастет, а 13,9% рассматривают лишний выходной как шанс подработать или потратить больше времени на учебу. Тем не менее 13% опрошенных считают, что минусов в этом подходе больше, чем плюсов.
Снижение зарплаты и выходные дни
70,7% россиян согласны перейти на четырехдневку только при сохранении заработной платы. Немногочисленные отвечающие (6,5%) готовы на небольшой финансовый компромисс, но лишь если он компенсируется увеличением личного комфорта. Почти 9% не хотят переходить на четырехдневку вовсе, а 7,7% увязывают свое будущее решение с конкретной нагрузкой и обязанностями.
41% респондентов уверены, что при четырех рабочих днях их трудовая эффективность только вырастет: станет больше энергии и увеличится мотивация. Однако почти треть (26,1%) подчеркнули, что все будет зависеть от профессии. Еще 17% считают, что и так работают на пределе. Интересно, что почти 12% называют лишний выходной только поводом рассладиться: они прогнозируют снижение результативности труда.
Если бы у россиян появился лишний выходной, то больше всего они хотели бы потратить его на семью и детей (34,5%), на отдых (20,3%) или домашние дела (16,5%). Лишь 5,4% использовали бы его для подработки, а 6,9% — для учебы и саморазвития.
Кроме этого, для большинства россиян при выборе рабочего графика важны баланс между работой и личной жизнью (41,6%) и высокий стабильный доход (38,7%). Остальные ценят коллектив, надежность или возможность совмещать работу с подработкой.
Можно констатировать, что при определенных условиях переход на четырехдневную рабочую неделю вызывает у россиян осторожный интерес, несмотря на некоторые опасения. Люди готовы рассматривать новый формат работы, но только без потерь в зарплате и с сохранением разумной рабочей нагрузки. Российское общество постепенно смещается в сторону гибкости, приоритета личного времени над рабочим с сохранением прежнего уровня комфорта. Возможно, именно эти факторы и станут главным двигателем для изменений на рынке труда в ближайшие годы.