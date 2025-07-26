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Четырехдневная рабочая неделя: россияне рассказали, что думают о новом формате труда

На фоне новостей о том, что с осени АвтоВАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю, обсуждение новой трудовой модели приобрело новую актуальность. Финансы Mail провели опрос среди почти 11 тысяч россиян из разных регионов страны, чтобы выяснить, как граждане относятся к потенциальному переходу на четырехдневку, и какие в этом видят плюсы и минусы.

Алексей Зотов
Обозреватель
Источник: Freepik

Массовый переход на четырехдневную рабочую неделю пока воспринимается россиянами с осторожным скепсисом. Только 23,9% опрошенных уверены, что это планируемая трансформация — лишь вопрос времени. Еще четверть респондентов (25,9%) считают, что такой формат может прижиться в отдельных отраслях: прежде всего в сфере IT, креативных индустриях или различных сервисах и услугах.

На вопрос о предпочтительном графике большинство участников опроса (41,7%) выбрали именно четырехдневную рабочую неделю. Для сравнения, классический формат 5/2 поддержали лишь 22,8%. На третьем месте — удаленка с гибким графиком (12,4%), что говорит о стремление респондентов к более свободной организации труда.

Тем не менее более трети россиян (35,6%) сомневаются, что большинство сотрудников вообще захотят сокращенную неделю. В то же время почти 10% связывают грядущую перспективу с ситуацией на рынке труда, полагая, что при дефиците кадров работодатели могут стать гибче в этом вопросе.

Плюсы и минусы

Главный риск четырехдневки, по мнению россиян — снижение зарплат и премий: об этом заявили 35,7% респондентов. Четверть опрошенных (24,3%) опасаются, что нагрузка просто перераспределится, и придется делать тот же объем работы за меньшее количество дней. Кроме этого, часть респондентов боятся увольнений (10,2%), нестабильности для бизнеса (8,9%) и даже роста собственной лени (7,5%). И лишь 12,6% уверены, что четырехдневка — правильный и своевременный шаг, без каких-либо минусов.

В частности, среди преимуществ нового формата труда респонденты чаще всего называли возможность больше времени проводить с семьей или заняться личной жизнью (31,5%) и снижение уровня стресса и выгорания (25,4%).

Каждый шестой (15,5%) уверен, что при новом формате производительность труда вырастет, а 13,9% рассматривают лишний выходной как шанс подработать или потратить больше времени на учебу. Тем не менее 13% опрошенных считают, что минусов в этом подходе больше, чем плюсов.

Снижение зарплаты и выходные дни

70,7% россиян согласны перейти на четырехдневку только при сохранении заработной платы. Немногочисленные отвечающие (6,5%) готовы на небольшой финансовый компромисс, но лишь если он компенсируется увеличением личного комфорта. Почти 9% не хотят переходить на четырехдневку вовсе, а 7,7% увязывают свое будущее решение с конкретной нагрузкой и обязанностями.

41% респондентов уверены, что при четырех рабочих днях их трудовая эффективность только вырастет: станет больше энергии и увеличится мотивация. Однако почти треть (26,1%) подчеркнули, что все будет зависеть от профессии. Еще 17% считают, что и так работают на пределе. Интересно, что почти 12% называют лишний выходной только поводом рассладиться: они прогнозируют снижение результативности труда.

Если бы у россиян появился лишний выходной, то больше всего они хотели бы потратить его на семью и детей (34,5%), на отдых (20,3%) или домашние дела (16,5%). Лишь 5,4% использовали бы его для подработки, а 6,9% — для учебы и саморазвития.

Кроме этого, для большинства россиян при выборе рабочего графика важны баланс между работой и личной жизнью (41,6%) и высокий стабильный доход (38,7%). Остальные ценят коллектив, надежность или возможность совмещать работу с подработкой.


Можно констатировать, что при определенных условиях переход на четырехдневную рабочую неделю вызывает у россиян осторожный интерес, несмотря на некоторые опасения. Люди готовы рассматривать новый формат работы, но только без потерь в зарплате и с сохранением разумной рабочей нагрузки. Российское общество постепенно смещается в сторону гибкости, приоритета личного времени над рабочим с сохранением прежнего уровня комфорта. Возможно, именно эти факторы и станут главным двигателем для изменений на рынке труда в ближайшие годы.

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