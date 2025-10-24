ЦБ снизил ставку: что это значит для рубля, вкладов, кредитов и рынка труда

Решение Банка России сопровождалось комментариями: «устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год». Экономика, по словам регулятора, «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста». При этом в последние месяцы наблюдается ускорение кредитования, а ожидания по инфляции остаются высокими.
Базовый сценарий регулятора предполагает, что средняя ключевая ставка в 2026 году будет находиться в диапазоне 13−15% годовых. Инфляция, по прогнозам снизится до 4−5% в 2026 году и достигнет 4% во втором полугодии того же года. Таким образом, снижая ставку сегодня, Банк России фактически очерчивает рамки дальнейшей достаточно жесткой монетарной политики на среднесрочный период. Если руководствоваться цифрами, то с июня ставка уже снижена с 21% до 16,5%, и это свидетельствует скорее о переходе от экстремально жесткой ДКП к умеренно жесткой, нежели о развороте к ее смягчению.
«В июльском прогнозе регулятор ожидал, что средняя ключевая ставка в 2026 г. составит 12−13%. Сейчас Банк России предполагает, что ключевая ставка в среднем в 2026 году может составить 13−15%.Таким образом, как представляется, тактическое смягчение на октябрьском заседании будет компенсировано большей жесткостью в 2026 году», — комментирует сигналы ЦБ старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.
Банки, вклады и кредиты
Для вкладов и кредитов новое снижение — скорее сигнал, чем порыв: минус 0,5 п.п. не означает резкого изменения условий по депозитам и кредитам, особенно учитывая, что банки уже заложили в ожиданиях дальнейшее ужесточение ДКП. Как отмечают аналитики, процентные ставки по вкладам и кредитам в ближайшее время вряд ли кардинально изменятся.
«При этом доходность по вкладам на длинном горизонте будет заметно ниже по сравнению со вкладами на один-три месяца. Так, по состоянию на 24 октября, средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-20 банках составила 15,23% годовых, по годовым вкладам — 13,17%, по двухлетним вкладам — 10,82%. Поэтому в приоритете остаются инструменты, которые в состоянии зафиксировать высокую доходность на годы вперед», — добавляет старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу Финуслуги Игорь Алутин.
Для вкладчиков это означает, что выгодные ставки еще сохранятся: в ситуации, когда инфляция все еще находится в относительно высокой отметке от цели регулятора, а ключевая ставка остается чувствительно выше ожиданий бизнеса, реальные доходности по вкладам могут остаться привлекательными. Но нужно помнить — каждое снижение ставки усиливает риск постепенного уменьшения доходности по депозитам.
Для заемщиков же снижение ключевой ставки — потенциально хорошая новость: рост ставок по кредитам может замедлиться. Однако пока банки на движения ЦБ реагируют осторожно, и ожидать массового «удешевления» кредитов пока точно не стоит. Но если в 2026 году ставка действительно начнет снижаться к диапазону 13−15%, то тогда банки могут активнее корректировать тарифы по кредитам.
Валюта, облигации и фондовый рынок
На облигационном рынке (в том числе государственных облигаций с фиксированным купоном) снижение «ключа» уменьшает доходности новых размещений, но также открывает потенциал переоценки уже выпущенных бумаг. Аналитики указывают, что после корректировки ОФЗ могли стать интереснее с точки зрения доходности на годовом горизонте.
На валютном рынке реакция была сдержанной: курс рубля почти не изменился сразу после решения, что говорит о том, что рынок ожидал именно такого шага и не увидел здесь резкого поворота. Однако если в дальнейшем снижение ставки будет сопровождаться ослаблением рубля — это усилит негативный эффект на инвестиционные ожидания.
«Отдельных резких колебаний в ближайшее время по доллару, евро и юаню не прогнозируется, при этом возможны колебания под влиянием внешних факторов и геополитической ситуации. Рубль сейчас находится в относительной стабильности, поддерживаемой текущими денежно-кредитными условиями и балансом инфляционных рисков и макроэкономического роста», — уверен Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Фондовый рынок получил сигнал: снижение ставки — обычно позитивное событие, но только если оно воспринимается как начало существенного ослабления монетарной политики. В текущей ситуации шаг ЦБ в 0,5% носит скорее декларативный характер, плюс риторика регулятора остается жесткой. Скорее всего, инвесторам надо оставаться осторожным в своих действиях, и при деэскалации геополитических рисков и благоприятных внешних условиях могут сыграть в рост чувствительные к ставке секторы — банковский, девелоперский и ИТ, но это все связано не столько со ставкой, а, скорее, с внешними обстоятельствами.
«После сентябрьского решения ЦБ снизить ставку лишь на 100 б.п. и на фоне геополитического обострения Индекс Мосбиржи скатился на годовые минимумы. Идут попытки хотя бы удержаться за линию трехлетнего восходящего тренда — область 2580 п. Снижение ставки для рынка, конечно, лучше, чем ее рост или сохранение, но шаг чисто символический, а риторика предельно осторожная. Теперь вероятна стабилизация и попытка умеренного восстановления бенчмарка», — полагает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Что дальше?
Прогноз на ближайшие месяцы и на следующий год показывает, что снижение ставки не будет быстрым и резким. Банк России прямо заявляет: дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от устойчивого замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. В базовом сценарии ставка к концу 2025 года может быть в диапазоне 16,0−16,5%, и лишь при улучшении ситуации возможно снижение до 16%. Годом позже средняя ставка ожидается в диапазоне 13−15%. При этом в 2027—2028 годах ставка может снизиться до 7,5−8,5%. Если инфляция не будет уверенно снижаться, или геополитические шоки усилятся — существует риск, что ставка будет сохранена на нынешнем уровне или даже может быть скорректирована вверх. То есть сценарий «мягкой» политики в ближайшее время пока отодвинут.
«Учитывая наш прогноз по инфляции на конец года в 6,6%, мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 19 декабря снова снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 16%. В пессимистичном сценарии, если инфляция не замедлится в ближайшие месяцы, мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 19 декабря может сохранить ключевую ставку 16,5%», — уточняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Если есть свободные средства — сейчас все еще имеет смысл фиксировать выгодные ставки по вкладам, учитывая, что реальные ставки пока остаются положительными (при инфляции выше 8% и ставке 16,5%). Но ждать резкого скачка доходности по банковским продуктам не стоит — условия, скорее всего, будут меняться плавно. Для инвестиций решение ЦБ дает двойственный сигнал. С одной стороны — снижение ставки облегчает условия накопления капитала и снижает стоимость денег, что поможет стимулировать инвестиционную активность. С другой стороны — перспектива того, что ставка в 2026 году будет находиться в диапазоне 13−15% годовых говорит о том, что стимулирующий эффект пока ограничен.
Решение Банка России снизить «ключ» до 16,5% — важный, но не революционный шаг. Монетарная политика остается жесткой, с разворотом к аккуратному смягчению. По всей видимости, впереди нас ждет период постепенной адаптации к текущим экономическим условиям. Главное не терять ориентир на инфляцию, кредитование, ожидания рынка — именно они определят следующий шаг регулятора.
«Мы ожидаем продолжения цикла снижения ставки. Полагаем, что в декабре ЦБ снизит ее на 50 б.п. до 16%. Полагаем, что динамика кредитования останется сдержанной. Компании будут продавать валюту с депозитов, “физики” будут продолжать погашать ранее взятые долги. С точки зрения кредита/курса тренды сохранятся. Не ожидаем быстрого ухода разовых факторов (бензин, продовольствие) и быстрого замедления заработных плат, но возвращение темпа роста денежной массы в пределы прогноза ЦБ позволит несколько снизить темпы роста инфляции в последние 2 месяца года», — заключает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.