ЦБ снизил ставку: что это значит для рубля, вкладов, кредитов и рынка труда

Прогноз на ближайшие месяцы и на следующий год показывает, что снижение ставки не будет быстрым и резким. Банк России прямо заявляет: дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от устойчивого замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. В базовом сценарии ставка к концу 2025 года может быть в диапазоне 16,0−16,5%, и лишь при улучшении ситуации возможно снижение до 16%. Годом позже средняя ставка ожидается в диапазоне 13−15%. При этом в 2027—2028 годах ставка может снизиться до 7,5−8,5%. Если инфляция не будет уверенно снижаться, или геополитические шоки усилятся — существует риск, что ставка будет сохранена на нынешнем уровне или даже может быть скорректирована вверх. То есть сценарий «мягкой» политики в ближайшее время пока отодвинут.