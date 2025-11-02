Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко высказался о расширении торговли с Китаем

НИНБО, 2 ноя — РИА Новости. Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Источник: © РИА Новости

Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР. В городе Нинбо Чернышенко посетил порт Нинбо-Чжоушань, который является крупнейшим в мире по грузообороту и лидером Китая по внедрению технологий «умного» управления логистикой.

«Мы нацелены на практическое взаимодействие и конкретные результаты. Готовы включить порт Нинбо в стратегические инициативы по расширению торговли между Китаем и Россией, по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе Северного морского пути», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что развитие Северного морского пути — перспективное направление для кооперации.

По данным администрации порта, в 2024 году общий объем грузопереработки превысил 1,37 миллиарда тонн.

Основные категории грузов включают нефть, уголь, руду, зерно, жидкие химикаты и контейнеризированные товары. Порт обслуживает более 600 портов в 190 странах, обеспечивая стабильные международные связи.

Узнать больше по теме
Логистика: искусство учета, хранения и доставки
От бесперебойных поставок сырья до доставки готовой продукции конечному потребителю — правильно выстроенные процессы обеспечивают конкурентное преимущество, снижают затраты и повышают удовлетворенность клиентов. В статье разбираемся в основах логистики, ее видах и задачах.
Читать дальше