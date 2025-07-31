«Череда банкротств точно впереди»

Что касается автомобилей с пробегом, мы трансформируем свой подход. Объем вторичного рынка — 6 млн штук, примерно 25% из этого объема продается через официальных дилеров. Такие машины проходят полноценную диагностику: и техническую, и юридическую. Оставшиеся 75% — продажи от «физика» к «физику», и автомобили здесь непонятного качества. Мы запустили услугу проверки «Рольф Автогарант». То есть становимся своего рода посредником между двумя клиентами, прогоняя автомобиль по всем пунктам, как если бы мы покупали машину для себя. Проверяем в том числе на предмет технического состояния, юридической чистоты и возможных обременений (например, кредитов) и так далее. Что очень важно: и тот, кто продал, и тот, кто купил — потенциально наши клиенты. Мы даем гарантию на автомобиль два года — на сервис в дальнейшем приезжают к нам. Продавший свой автомобиль тоже потенциально наш клиент: он попадает в базу, и мы можем предложить ему какую-либо услугу. Есть в этом проекте и социальная составляющая — оцивиливание рынка. Потому что его 25% — здесь все прозрачно: автомобили исправны и с гарантией, а 75% — зачастую сделки «под фонарем». Мы выводим бизнес автомобилей с пробегом на новый уровень. Такая трансакционная модель, учитывая текущие экономические реалии, наиболее правильна.