«Черное золото» и необычные монеты: чем Аляска привлекает экономистов

Столица «золотой лихорадки»
В 1890-х годах регион Клондайк в Канаде, благодаря крупным залежам золота, стал точкой притяжения для тысяч искателей, представителей разных профессий и стран. Учителя, врачи, финансисты покидали свои прежние занятия ради надежды на легкую добычу золота. Дополнительным толчком послужили экономические трудности в США, в частности банкротства крупных компаний, что усилило миграцию.
К концу XIX века значительные запасы золота были найдены и на Аляске, что привело к еще большему наплыву старателей. Среди них оказался молодой писатель Джек Лондон, который занял деньги у семьи и отправился на прииски. Из-за тяжелого климата он заболел цингой и вернулся домой ни с чем, однако этот опыт лег в основу его творческого сборника «Сын Волка».
Необычные монеты
В XIX веке на Аляске обращались необычные кожаные монеты из тюленьей шкуры, выпускавшиеся Российско-американской компанией, объединявшей предприятия по добыче пушнины. Компания пользовалась поддержкой российского императора, самостоятельно регулировала экономику региона и снабжала Аляску ресурсами из Охотска, сталкиваясь с большими логистическими рисками — нередко груз с деньгами исчезал при крушениях кораблей.
В портах Аляски кожаные и бумажные деньги обменивались на импортные товары, местные жители использовали металлические монеты для изготовления инструментов, что вызывало их дефицит. В результате были введены частные денежные знаки из тюленьей кожи — марки, которых сохранилось всего около 40 экземпляров, из них 15 — в коллекции Государственного исторического музея и несколько — в Эрмитаже.
«Черное золото»
В XX веке на Аляске были обнаружения залежи природного газа и нефти. На вырученные от продажи энергоносителей деньги в 1970-х годах был основан Постоянный фонд Аляски. Около 85% его доходов составляет выручка от торговли нефтью. Фонд выплачивает жителям штата Аляска ежегодные дивиденды, которые в 2024 году составляли около 1700 долларов на человека.
