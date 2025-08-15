«Черное золото» и необычные монеты: чем Аляска привлекает экономистов

К концу XIX века значительные запасы золота были найдены и на Аляске, что привело к еще большему наплыву старателей. Среди них оказался молодой писатель Джек Лондон, который занял деньги у семьи и отправился на прииски. Из-за тяжелого климата он заболел цингой и вернулся домой ни с чем, однако этот опыт лег в основу его творческого сборника «Сын Волка».