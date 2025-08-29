Раскрыто, можно ли не платить долг по кредитам и ипотеке

Кредиторы не забывают о долге
Финансовые организации обязаны информировать заемщиков о просрочках по платежам. Даже если банк или микрофинансовая организация не уведомили клиента, рассчитывать на то, что долг будет списан или забыт, не стоит. Информация о просроченных платежах в любом случае поступает в бюро кредитных историй, что негативно сказывается на кредитном рейтинге заемщика и затрудняет получение новых займов на выгодных условиях. Кроме того, с момента возникновения просрочки на сумму задолженности начисляются штрафы и пени, увеличивая общий долг.
Большая просрочка — риск досрочного взыскания всей суммы
Если просрочка по кредиту составляет более 60 дней в течение полугода, кредитор получает право требовать возврата всей суммы задолженности и процентов, даже если срок договора ещё не истёк. По краткосрочным займам (менее двух месяцев) обязательство вернуть всю сумму возникает уже при просрочке в 10 дней. При длительных неуплатах кредиторы могут инициировать судебное разбирательство, что существенно увеличивает сумму требований к заемщику.
Кредиторы не откладывают взыскание
Стандартный срок исковой давности по кредитным обязательствам составляет три года и отсчитывается с момента просрочки. Однако финансовые организации, как правило, обращаются в суд уже через два-три месяца после начала просрочки, не дожидаясь окончания срока. В отдельных договорах банк может взыскать задолженность по нотариальной надписи, ускорив процесс списания средств с любого доступного счёта заемщика. Часто права на взыскание задолженности передаются коллекторам, которые также инициируют судебные процедуры при отсутствии результата в переговорах с должником.
Отказ от взаимодействия с кредитором не избавляет от обязательств
Финансовые организации имеют право связываться с заемщиком по вопросам просрочки платежей независимо от согласия на обработку персональных данных. Даже после подачи заявления об отказе от взаимодействия, кредитор может направлять письма и уведомления на домашний адрес должника, в том числе судебные вызовы. Отказ от общения не влияет на обязательства заемщика по возврату долга.
Отъезд за границу не гарантирует решение проблемы с долгом
Судебные приставы вправе ограничить выезд за пределы России гражданам, имеющим задолженность перед банками и МФО свыше 30 тысяч рублей. При уклонении от исполнения судебного решения более двух месяцев запрет на выезд может вступить в силу и при меньшей сумме задолженности — от 10 тысяч рублей. В случае выезда за границу до введения ограничений приставы фиксируют факт пересечения границы, а если средств для погашения долга недостаточно, должника могут объявить в международный розыск. В некоторых странах предусмотрено выдворение нарушителей или арест их имущества для принудительного исполнения обязательств.
Есть перспектива уголовного преследования
Если сумма задолженности превышает 3,5 миллиона рублей, заемщик рискует стать фигурантом уголовного дела. В этом случае взыскание может сопровождаться не только штрафами, но и принудительными работами либо уголовным наказанием.
Штрафы могут продолжать расти даже после решения суда
После того как суд принимает решение по делу, сумма основного долга, как правило, не меняется. Однако в ряде случаев судебное постановление включает также начисление штрафных санкций и пеней, которые продолжают увеличиваться до момента полной оплаты. Обычно ответчику предоставляется пять рабочих дней для добровольного исполнения решения; в этот период сумма задолженности остается неизменной. Если обязательства не будут исполнены, кредитор направляет обращение в Федеральную службу судебных приставов, которая осуществляет взыскание средств со счетов должника с учетом всех накопленных штрафов и пеней. В случае нехватки средств на счетах, приставы могут арестовать имущество для продажи в счет погашения долга.
Оформление банкротства не отменяет необходимость расплачиваться
Суд сначала рассматривает варианты возврата средств кредиторам путем реструктуризации либо мирового соглашения. Если договориться не удаётся, имущество должника реализуется — за исключением единственного жилья, если оно не является предметом залога. Банкротство влияет на деловую репутацию и затрудняет получение новых кредитов в будущем. Несмотря на это, процедура банкротства продолжает оставаться инструментом для разрешения критических ситуаций с задолженностью.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».