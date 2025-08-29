Раскрыто, можно ли не платить долг по кредитам и ипотеке

После того как суд принимает решение по делу, сумма основного долга, как правило, не меняется. Однако в ряде случаев судебное постановление включает также начисление штрафных санкций и пеней, которые продолжают увеличиваться до момента полной оплаты. Обычно ответчику предоставляется пять рабочих дней для добровольного исполнения решения; в этот период сумма задолженности остается неизменной. Если обязательства не будут исполнены, кредитор направляет обращение в Федеральную службу судебных приставов, которая осуществляет взыскание средств со счетов должника с учетом всех накопленных штрафов и пеней. В случае нехватки средств на счетах, приставы могут арестовать имущество для продажи в счет погашения долга.