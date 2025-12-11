Чем грозит клиентам банков отмена сроков годности у карт «Мир»

В Национальной системе платежных карт (НСПК) было принято решение, что надо закрепить бессрочную практику для всех карт, выпускаемых оператором. Теперь все карты, даже с истекшим на пластике сроком действия, будут продолжать работать до тех пор, пока физически не износятся и банкоматы не перестанут их «считывать».
«Мы смогли разработать технологические решения, которые обеспечивают безопасную и эффективную работу карт “Мир” даже после истечения срока действия. Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — прокомментировал это прешение глава НСПК Дмитрий Дубынин.
Однако, будут и некоторые исключения из правила:
- С 2030 года в НСПК будут ограничивать применение «просроченных» карт только в офлайн-режимах. Но таких ситуаций крайне мало, например, при покупке товара на борту самолета, где интернет-подключение отсутствует.
В первую очередь, эта мера необходима кредитным организациям для экономии: они смогут не перевыпускать через два-три года карту, а просто «продлять» ее. Речь не только о экономии самого пластика и чипа, который находится в карте: сейчас у страны нет проблем с производством, как это было во времена большой зависимости от иностранных платехных систем, которые с 2022 года приняли решение уйти из России. Экономится и человеческий ресурс: меньше людей должны физически приходить в отделение за новой картой, меньше представителей банков (у которых не развита система отделений — прим.ред.) вынуждены разводить «пластик» по потребителям.
Россияне смогут пользоваться теми картами, которые у них уже есть на руках, если они выпущены НСПК под брендом «Мир». Учитывая, что в среднем у россиян на руках по 3−5 карт разных банков, это облегчит отслеживание «сгорания» карты, переподключения новых данных в различных сервисах (например, можно подключить карту в личном кабинете для оплаты штрафов или налогов), не переживать блокировке заказа в доставке еды или на маркетплейсе из-за невозможности оплатить покупку и так далее.