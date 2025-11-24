Чекунков рассказал о расширении льготной ипотеки на вторичное жилье

В начале ноября президент дал поручение правительству внести изменения до 1 декабря в программы дальневосточной и арктической ипотеки. Эти изменения касаются: поддержки семей, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года; возможности покупки вторичного жилья в городах, где на момент отчета не ведется активное строительство многоквартирных домов или строящихся зданий не более двух; а также на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений в зонах ДФО и Арктики.