Чекунков рассказал о расширении льготной ипотеки на вторичное жилье

«Там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. И разумно смягчить для жителей эту нагрузку через механизм “дальневосточной” и “арктической” ипотеки. Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 26-го года», — пояснил он.
Министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин предложил развитие условий ипотеки для населенных пунктов, где нет активного строительства нового жилья.
В начале ноября президент дал поручение правительству внести изменения до 1 декабря в программы дальневосточной и арктической ипотеки. Эти изменения касаются: поддержки семей, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года; возможности покупки вторичного жилья в городах, где на момент отчета не ведется активное строительство многоквартирных домов или строящихся зданий не более двух; а также на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений в зонах ДФО и Арктики.
