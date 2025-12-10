Эксперт спрогнозировал большие скидки на «вторичке» из-за «эффекта Долиной»

Термин происходит от истории с певицей Ларисой Долиной, которая летом 2024 года продала квартиру, а затем через суд вернула её себе, не возвращая деньги покупателю, сославшись на давление аферистов. После этого случая и серии аналогичных инцидентов осенью 2025 года доверие покупателей к продавцам, особенно пожилым, значительно упало. Покупатели теперь опасаются потерять и квартиру, и уплаченные деньги. В связи с этим юристы даже рекомендовали воздержаться от покупок на вторичном рынке до тех пор, пока не будут внесены соответствующие защитные поправки в законодательство.