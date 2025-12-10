Эксперт спрогнозировал большие скидки на «вторичке» из-за «эффекта Долиной»

«Здесь влияние “эффекта Долиной” будет максимально негативное и драматичное. Квартиры, продаваемые пожилыми людьми, одинокими собственниками или представителями творческих профессий, попадут в “зону риска”. Покупатели будут либо отказываться от таких вариантов, либо требовать дисконт (скидку) в размере 5−10%, чтобы покрыть расходы на титульное страхование и глубокую юридическую проверку. Сделки в феврале будут проходить медленнее. Покупатели будут требовать справки из ПНД (психоневрологического диспансера) и НД (наркологического диспансера) даже от молодых продавцов, а также настаивать на нотариальном удостоверении с видеофиксацией вменяемости, что удорожает процесс», — подчеркнул Трепольский.
По словам эксперта, официальные цены в объявлениях на вторичное жилье могут остаться прежними, однако реальные суммы сделок начнут снижаться из-за торга. Чтобы компенсировать покупателям риски, связанные с «эффектом Долиной», продавцам придется соглашаться на уступки в цене.
Он сообщил, что этот эффект представляет собой явление на рынке вторичной недвижимости, возникшее из-за распространения судебной схемы. По ней бывший владелец квартиры после завершенной сделки через суд требует её отмены, заявляя, что стал жертвой мошенников и лишился вырученных средств.
Термин происходит от истории с певицей Ларисой Долиной, которая летом 2024 года продала квартиру, а затем через суд вернула её себе, не возвращая деньги покупателю, сославшись на давление аферистов. После этого случая и серии аналогичных инцидентов осенью 2025 года доверие покупателей к продавцам, особенно пожилым, значительно упало. Покупатели теперь опасаются потерять и квартиру, и уплаченные деньги. В связи с этим юристы даже рекомендовали воздержаться от покупок на вторичном рынке до тех пор, пока не будут внесены соответствующие защитные поправки в законодательство.
