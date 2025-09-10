Часть россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября

Новый закон позволит предпринимателям, которые взяли кредиты по программам льготного кредитования, воспользоваться отсрочкой платежей до шести месяцев по каждому кредиту, но не чаще одного раза в пять лет. В ЦБ уточняли, что оформить кредитные каникулы смогут предприятия, работающие в любой отрасли, «если им требуется передышка в обслуживании кредита вне зависимости от того, снизилась их выручка или нет».
Однако кредитные каникулы одобрят, если размер кредита или займа не превышает:
- 10 млн руб. для самозанятых;
- 60 млн руб. для микропредприятий;
- 400 млн руб. для малых предприятий;
- 1 млрд руб. для средних предприятий.
Во время льготного периода проценты по кредиту продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре, и будут ежемесячно капитализироваться. Также кредитные каникулы могут взять предприниматели, чьи договоры были заключены еще до вступления закона в силу, но не ранее 1 марта 2024 года.
Ранее правительство предложило увеличить срок ипотечных каникул до полутора лет для семей с детьми. Мера затронет только тех, у кого родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. Проценты по основному долгу будут начисляться с седьмого по 18-й месяцы. Оплатить их можно будет после погашения обязательств по текущему договору равными частями.