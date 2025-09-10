Часть россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября

Ранее правительство предложило увеличить срок ипотечных каникул до полутора лет для семей с детьми. Мера затронет только тех, у кого родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. Проценты по основному долгу будут начисляться с седьмого по 18-й месяцы. Оплатить их можно будет после погашения обязательств по текущему договору равными частями.