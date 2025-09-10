Ричмонд
Часть россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября

С 1 октября российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятые граждане смогут взять кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин 31 июля.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Новый закон позволит предпринимателям, которые взяли кредиты по программам льготного кредитования, воспользоваться отсрочкой платежей до шести месяцев по каждому кредиту, но не чаще одного раза в пять лет. В ЦБ уточняли, что оформить кредитные каникулы смогут предприятия, работающие в любой отрасли, «если им требуется передышка в обслуживании кредита вне зависимости от того, снизилась их выручка или нет».

Однако кредитные каникулы одобрят, если размер кредита или займа не превышает:

  • 10 млн руб. для самозанятых;
  • 60 млн руб. для микропредприятий;
  • 400 млн руб. для малых предприятий;
  • 1 млрд руб. для средних предприятий.

Во время льготного периода проценты по кредиту продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре, и будут ежемесячно капитализироваться. Также кредитные каникулы могут взять предприниматели, чьи договоры были заключены еще до вступления закона в силу, но не ранее 1 марта 2024 года.

Ранее правительство предложило увеличить срок ипотечных каникул до полутора лет для семей с детьми. Мера затронет только тех, у кого родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. Проценты по основному долгу будут начисляться с седьмого по 18-й месяцы. Оплатить их можно будет после погашения обязательств по текущему договору равными частями.

Поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» разработал весной 2024 года Минфин.

