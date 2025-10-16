Час от часу легче: названы страны с самой короткой рабочей неделей

Например, в США и Канаде сверхурочные оплачиваются по ставке не менее чем 150%. В странах СНГ сверхурочная работа допустима лишь с согласия работника и при определенных условиях, за исключением неотложных случаев, и оплачивается в повышенном размере, по ставке не менее чем 150% (Армения, Казахстан) или 200% (Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). В Кыргызстане, Молдавии и России минимальный размер выплаты варьируется в интервале от 150% в первые два часа до 200% в последующие часы.