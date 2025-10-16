Час от часу легче: названы страны с самой короткой рабочей неделей

Нидерланды, Армения и Азербайджан оказались в числе стран, где рабочая неделя длится 31−35 часов, следует из исследования Всеобщей конфедерации профсоюзов. В последний год активно обсуждается идея введения четырехдневной рабочей недели в РФ (сейчас — 38-часовая). Эксперты призывают аккуратно относиться к такой дискуссии, так как придется перераспределить задачи на оставшиеся дни — а это повлечет чрезмерную усталость сотрудников и снижение качества работы. О том, сколько трудятся в мире и каковы перспективы сокращения рабочей недели в нашей стране, — в материале «Известий».
В каких странах меньше работают
Нормальная продолжительность рабочего времени в большинстве государств мира составляет 40 часов в неделю. Именно эта норма зафиксирована в трудовом законодательстве стран СНГ, США и Канады, а также в ряде стран Европы и Азии. Однако, например, в Нидерландах, Армении и Азербайджане рабочая неделя длится 31−35 часов, следует из исследования Всеобщей конфедерации профсоюзов (есть у «Известий»).
Также в число стран с короткой рабочей неделей вошли: Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Норвегия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония — в них сотрудники в среднем работают до 36 часов в неделю. В России рабочая неделя составляет примерно 38 часов.
В европейской модели регулирования рабочего времени используются и различные инструменты для ограничения переработок, говорится в докладе. Например, «право на отключение»: работодатель ограничивает взаимодействие со своими сотрудниками вне официальных часов.
«В странах постсоветского пространства регулирование продолжительности рабочего времени носит схожий по базовой структуре характер, опираясь на 40-часовую норму и ограничение сверхурочных, — отмечается в документе. — А также законодательное закрепление сокращенной продолжительности работы для отдельных категорий: несовершеннолетние, лица с инвалидностью, занятые на вредных работах, лица с семейными обязанностями».
Свыше 40 часов в неделю работают жители Мексики, Южно-Африканской Республики, Турции, Таиланда, Вьетнама и Сербии.
Будет ли в России четырехдневка
Активно обсуждать введение четырехдневной рабочей недели в России начали в 2019 году после выступления занимавшего тогда пост премьер-министра Дмитрия Медведева на Международной конференции труда в Женеве. Он объявил, что в перспективе не исключает переход мировой экономики к такому графику. По его словам, к сокращению рабочего времени и расширению досуга людей приводит технологический прогресс. Позже он добавил, что это предложение не будет использоваться для урезания зарплат.
Применить на практике четырехдневку успели в Великобритании, Испании, Исландии, ОАЭ, Бельгии, Казахстане, Литве, Японии. Результаты проведенного эксперимента разные: какие-то компании вернулись к стандартному пятидневному графику, какие-то продолжили работать в новом формате.
Вопрос до сих пор активно обсуждается на разных уровнях, но пока эта инициатива так и не закреплена в законодательстве. В 2024 году в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому предлагалось установить сокращенную рабочую неделю для женщин, имеющих двух или более детей. Но в феврале 2025-го его отклонили.
В последние месяцы в Госдуму было внесено еще несколько законопроектов, предполагающих существенные изменения в устоявшихся нормах: в феврале 2025-го предлагалось закрепить сокращение рабочего дня на один час перед выходными при пятидневной неделе, без изменения недельной нормы. В марте предложили установить продолжительность рабочей недели в 30 часов для большинства категорий работников, с возможностью дополнительного снижения времени на один час для одиноких родителей.
В июле внесен проект, предлагающий введение гибкого графика для многодетных родителей, включая неполный рабочий день, дистанционный режим или неполную неделю по заявлению работника. Все эти инициативы находятся на стадии рассмотрения и общественного обсуждения и на данный момент не вступили в силу.
Согласно недавнему исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, введение четырехдневной рабочей недели поддержали более половины опрошенных россиян. При этом 87% работодателей отказываются даже обсуждать возможность изменения режима работы из-за дефицита кадров.
Как регулируются переработки
Трудовой кодекс России не содержит прямых указаний на четырехдневную рабочую неделю. Есть лишь закон о том, что рабочее время не может превышать 40 часов в неделю. Однако работодатели имеют право устанавливать гибкий график в рамках действующего законодательства.
Под сверхурочной работой, как правило, понимается та, которая выполняется сверх установленной нормальной продолжительности рабочего времени. Согласно международным стандартам, такая работа должна быть исключением, а не нормой, и сопровождаться повышенной оплатой или компенсирующим отдыхом.
Например, в США и Канаде сверхурочные оплачиваются по ставке не менее чем 150%. В странах СНГ сверхурочная работа допустима лишь с согласия работника и при определенных условиях, за исключением неотложных случаев, и оплачивается в повышенном размере, по ставке не менее чем 150% (Армения, Казахстан) или 200% (Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). В Кыргызстане, Молдавии и России минимальный размер выплаты варьируется в интервале от 150% в первые два часа до 200% в последующие часы.
Согласно статье 99 Трудового кодекса, работодатель может привлечь сотрудника к сверхурочной работе как с письменного согласия, так и без такого документа, напомнила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.
— Согласие необходимо получить, если следует закончить работу, которую нельзя выполнить в установленные сроки, а также если в случае ухода пострадает имущество работодателя или государства, или жизнь и здоровье людей, — отметила она. — Сверхурочная работа по обоюдному согласию уместна при необходимости восстановления оборудования работодателя или при неявке сменщика, если непрерывность процесса необходима.
Согласия не требуется, если в случае отказа наступит чрезвычайная ситуация, например, нарушится работа городских сетей, а также в случае официального военного положения.
При этом работодатель не может привлечь к сверхурочной работе женщин в положении и сотрудников до 18 лет. Допускается привлечение инвалидов, матерей и отцов-одиночек, многодетных отцов и матерей с их письменного согласия.
Что грозит за переработки
По итогам одних реализуемых инициатив по внедрению четырехдневной недели отмечаются положительные эффекты: снижение уровня стресса, уменьшение числа прогулов, рост производительности, отметили в ВКП.
«В некоторых случаях сотрудники фактически вынуждены продолжать работу в пятый день неофициально из-за перераспределения нагрузки, что может сопровождаться падением продуктивности и эффективности», — указали там.
Предупреждение Всеобщей конфедерации профсоюзов о сокращении рабочей недели содержит крайне важный и часто упускаемый из виду психологический аспект, отметила психолог-консультант Анастасия Хелемеля. Перевод на четырехдневную неделю — это не просто механическое сокращение времени, а фундаментальная перестройка рабочего ритма, так называемая компрессия задач.
— Когда объем работы, рассчитанный на пять дней, пытаются поместить в четыре, резко возрастает когнитивная нагрузка и интенсивность труда, — сказала она. — Вместо снижения усталости мы получаем классический сценарий выгорания: хронический стресс, вызванный цейтнотом и необходимостью постоянно работать на пике концентрации.
Это ведет к снижению качества работы — мозг, пытаясь справиться с перегрузкой, начинает экономить ресурсы, что проявляется в ошибках, снижении креативности и эмоциональном истощении.
Продолжительность рабочей недели напрямую связана с устойчивостью экономики и эффективностью производственных процессов, отметила зампредседателя совета директоров АО ХК «СДС», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.
— Опыт стран, где она составляет 33−35 часов, показывает, что сокращение рабочего времени требует не только пересмотра графика, но и глубокого изменения структуры занятости и производительности, — сказала она. — Для России подобные шаги сейчас выглядят преждевременными, поскольку отечественная экономика во многом зависит от человеческого ресурса, а не от полностью автоматизированных процессов.
Снижение количества рабочих часов без адаптации технологий и управленческих подходов приведет к тому, что часть задач просто не будет выполняться в срок. Это может вызвать эффект «перегрева» — когда сотрудники, стараясь уложиться в сокращенное время, испытывают повышенную нагрузку, теряют концентрацию и качество работы снижается. В итоге сокращение недели не даст ожидаемого роста производительности, а напротив, замедлит бизнес-процессы и ударит по экономическим показателям.
Для успешного перевода сокращенной рабочей недели в устойчивую практику может возникнуть необходимость в грамотной трансформации рабочих процессов, отметил гендиректор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов. В частности, потребуются переработка задач, пересмотр рабочих ролей и оптимизация организационной модели, чтобы снизить риск потери производительности. Перед полноценным внедрением следует провести пилотный проект продолжительностью 3−12 месяцев, чтобы оценить его влияние.
Если человека принуждают перерабатывать, такие случаи необходимо зафиксировать, подчеркнула Софья Лукинова. Подойдет переписка, аудиосообщения, свидетельства о наличии устных распоряжений.
— Если работник не желает работать сверхурочно, возможно отказаться, сославшись на статью 99 ТК РФ, — указала она. — Отказ можно зафиксировать также письменно. Если переработка случилась, советуем установить и сохранять информацию о точных сроках переработки — пригодится для подачи жалобы.
В случае дальнейшего принуждения следует обратиться в профсоюз для защиты прав — если работник там состоит. Если такого органа на предприятии нет, можно сначала пригрозить жалобой в трудовую инспекцию, а если и это не подействует, — составить и подать ее. То же самое следует сделать в случае отказа работодателя оплатить переработки. Пригодятся любые свидетельства, добавила специалист.