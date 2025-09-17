Цены на золото впервые в истории превысили $3740 за унцию. Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах в среду, 17 сентября, в подорожали на пике на 0,5% и достигли отметки $3744 за унцию.
Позднее цены скорректировались. Котировки по данным на 21:36 мск снижаются на 0,51%, до $3706,3 за унцию.
Спрос на золото сохраняется на фоне смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. На заседании в среду регулятор снизил ставку впервые с декабря 2024 года — на 25 б.п., до 4−4,25%.
Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы ФРС снизила ставки, и неоднократно критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за слишком медленные действия. Так, в понедельник он опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором призвал Джерома Пауэлла принять «более масштабное» решение о снижении ставок.
Спрос на золото растет из-за сохраняющейся торговой и геополитической неопределенности, а также на фоне активных покупок драгоценного металла со стороны центральных банков и притока средств в биржевые фонды, обеспеченные золотом. Росту цен до нового исторического максимума также способствовало падение курса доллара к основным валютам до самого низкого уровня более чем за десять недель, пишет Bloomberg. Из-за ослабления доллара золото становится дешевле для инвесторов, торгующих в других валютах.
В этом году цена на золото, которое традиционно считается надежным средством защиты капитала от геополитических и экономических рисков, выросла более чем на 40%. В апреле цены достигли отметки $3500 за унцию на фоне геополитической напряженности и экономической неопределенности, вызванной введением президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт в США. В сентябре цены на золото впервые в истории превысили уровень $3600 за унцию, а затем и $3700 за унцию.
«Цены на золото находятся на неизведанной территории, они не так давно находились в диапазоне от $3400 до $3500 за унцию», — рассказал управляющий директор консалтинговой компании Metals Focus Филип Ньюман. Компания ожидает роста цен на драгоценный металл примерно до $3800 за унцию к концу года.