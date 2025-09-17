Цены на золото впервые в истории превысили $3740 за унцию

В этом году цена на золото, которое традиционно считается надежным средством защиты капитала от геополитических и экономических рисков, выросла более чем на 40%. В апреле цены достигли отметки $3500 за унцию на фоне геополитической напряженности и экономической неопределенности, вызванной введением президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт в США. В сентябре цены на золото впервые в истории превысили уровень $3600 за унцию, а затем и $3700 за унцию.