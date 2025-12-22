Цены на золото и серебро обновили исторические максимумы

По данным на 07:17 мск, цена на золото с поставкой в феврале 2026 года росла на 0,94%, до $4 428,5 за тройскую унцию, стоимость серебра с поставкой в марте 2026 года поднималась на 3,01%, до $69,52 за тройскую унцию.
Фьючерс на золото с начала 2025 года вырос на 62,82%, фьючерс на серебро вырос более чем в два раза — на 137,27%.
Узнать больше по теме
Фьючерс: что это и как его используют на срочном рынке
Торговля на срочном рынке привлекает высокой доходностью, но требует глубокого понимания стратегий и рисков. Одним из биржевых инструментов для краткосрочных инвестиций выступает фьючерс. Расскажем, в чем его особенности.Читать дальше