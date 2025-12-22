Ричмонд
Цены на золото и серебро обновили исторические максимумы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на золото и на серебро на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновили исторические максимумы, поднявшись выше $4 425 за тройскую унцию и $69,5 за тройскую унцию соответственно, следует из данных торговой площадки.

Источник: AP 2024

По данным на 07:17 мск, цена на золото с поставкой в феврале 2026 года росла на 0,94%, до $4 428,5 за тройскую унцию, стоимость серебра с поставкой в марте 2026 года поднималась на 3,01%, до $69,52 за тройскую унцию.

Фьючерс на золото с начала 2025 года вырос на 62,82%, фьючерс на серебро вырос более чем в два раза — на 137,27%.

