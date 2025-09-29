Цены на серебро превысили $47 за унцию впервые с мая 2011 года

Цены на серебро впервые за 14 лет и четыре месяца превысили $47 за унцию. В понедельник, 29 сентября, фьючерсы на серебро c поставкой в декабре подорожали на бирже Comex на 1,62% и поднялись на пике до $47,41 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на 7:20 мск. Выше этого уровня драгоценный металл торговался в предыдущий раз более 14 лет назад — 2 мая 2011 года.