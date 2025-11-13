Цены на серебро обновили исторический рекорд

Так, по данным на 7 часов утра по московскому времени, цена серебра достигла 54,395 доллара — впервые за всю историю торгов.
Позднее драгметалл слегка подешевел — на 7:40 мск стоимость серебра составляла 53,975 доллара.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
