Цены на серебро обновили исторический рекорд

Стоимость декабрьских фьючерсов на серебро поднималась выше 54 долларов за тройскую унцию утром 13 ноября, следует из данных торгов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Freepik

Так, по данным на 7 часов утра по московскому времени, цена серебра достигла 54,395 доллара — впервые за всю историю торгов.

Позднее драгметалл слегка подешевел — на 7:40 мск стоимость серебра составляла 53,975 доллара.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

